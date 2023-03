Nathan Falco Briatore, doppio party di compleanno: Elisabetta Gregoraci fa festa con la camicia crop Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, ha compiuto 13 anni: dopo il party casalingo i festeggiamenti sono proseguiti in discoteca.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci ama fare festa e non poteva certo lasciare che passasse inosservato il compleanno di suo figlio. Nathan Falco Briatore ha compiuto 13 anni: classe 2010, è l'unico figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. I due sono stati sposati dal 2008 al 2017, ma dopo la separazione sono sempre rimasti in rapporti amichevoli. Proprio in uno dei locali di proprietà di Flavio Briatore si è svolto il party per celebrare il compleanno del neo 13enne, che per l'occasione ha ricevuto anche una piccola festa casalinga.

La prima festa di compleanno per Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci ha un rapporto molto profondo con suo figlio: cerca di essere sempre presente per lui e spesso partecipano insieme anche alle serate di gala. La showgirl a Fanpage.it si è definita una mamma apprensiva e ha addirittura ammesso di spiare Nathan Falco con una app, per seguirlo negli spostamenti! Per lui ha organizzato due feste di compleanno. È una fan dei party casalinghi: anche lo scorso anno la prima parte dei festeggiamenti si era svolta tra le mura domestiche. E così è stato anche stavolta: il festeggiato è stato sorpreso con palloncini, coriandoli colorati, dolci e una torta gigante. A celebrarlo c'erano anche i suoi amici.

Il look di Elisabetta Gregoraci

Per il party casalingo Elisabetta Gregoraci ha scelto il black&white, un outfit comodo ma trendy. Ai pantaloni neri e aderenti a vita alta ha abbinato un capo di tendenza, che si rivelerà il must della prossima primavera. La camicia crop, con ombelico e addominali in bella vita, è il capo perfetto per le mezze stagioni.

in foto: camicia Valentino

L'ha scelta anche Chiara Ferragni per godersi la fioritura delle magnolie a Milano. Il modello della showgirl è griffato: la camicia è di Valentino, con dettaglio foulard, colletto classico, chiusura frontale con bottoni, maniche a 3/4 e originale orlo curvo invece che dritto.

La seconda festa in discoteca di Nathan Falco Briatore

Dopo il party casalingo, non poteva mancare una seconda festa in grande stile. Il party per i 13 anni del figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si è svolto in un locale che ai tre è particolarmente caro: il Twiga di Montecarlo. Il disco-club d'élite è stato fondato proprio dall'imprenditore, proprietario anche di altre discoteche e ristoranti, dove la famiglia è solita riunirsi nelle grandi occasioni. Al Cipriani, per esempio, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il 43esimo compleanno, mentre l'anno precedente il party si era svolto al leggendario Billionaire di Dubai.