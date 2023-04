Nathan Falco Briatore allo stadio con Elisabetta Gregoraci: la giacca è il sogno dei tifosi del Milan Tra i tanti spettatori di Milan-Napoli c’erano anche Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, che hanno sfoggiato look coordinati con le giacche da tifosi.

A cura di Beatrice Manca

Nathan Falco Briatore, il figlio di Elisabetta Gregoraci e dell'imprenditore Flavio Briatore, è un grande tifoso del Milan e mercoledì sera è andato a tifare la sua squadra del cuore durante la partita con il Napoli (vinto 1-0 dalla quadra di Milano). Ad accompagnarlo allo stadio c'era proprio Elisabetta Gregoraci: madre e figlio hanno sfoggiato look coordinati con i bomber, ma è stato Nathan ad aver ‘vinto' la gara di stile con la giacca griffata che è il sogno di ogni tifoso rossonero.

Il compleanno di Flavio Briatore a Montecarlo

Prima della serata allo stadio, la conduttrice tv e il figlio hanno festeggiato il compleanno di Flavio Briatore: l'imprenditore ha compiuto 73 anni e ha festeggiato a Montecarlo insieme all'ex moglie e a Nathan Falco con una torta personalizzata dedicata a tutte le sue attività, dal Billionaire al Twiga, fino al Crazy Pizza. Per l'occasione, Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato una maglia in pied de poule bianca e nera, mentre il figlio Nathan si preparava alla partita con un bomber del Milan.

Nathan Falco, Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci con la torta di compleanno

La giacca del Milan di Nathan Falco Briatore

Per andare allo stadio Nathan ha indossato una giacca che tutti i tifosi del Milan conoscono bene: si tratta di una varsity jacket color panna lanciata dal brand Off-White in collaborazione con il Milan lo scorso anno, decorata con i simboli della squadra – diavolo incluso – e con il nome di Virgil Abloh, lo stilista scomparso fondatore del marchio. Non esattamente un capo per tutti: è stata messa in vendita sul sito ufficiale del brand al prezzo di 3.450 euro.

Nathan Falco con una giacca Off White

La scelta di stile è stata "seguita" dalla mamma Elisabetta Gregoraci, anche lei con una giacca college color panna con i bottoni neri a contrasto. Madre e figlio hanno condiviso sui social i momenti più entusiasmanti della serata: Nathan Falco ha anche potuto incontrare il suo idolo, Zlatan Ibrahimović, sugli spalti!