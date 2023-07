Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore da piccolo: la tenera foto vestiti uguali Mentre si gode le vacanze a Capri, Elisabetta Gregoraci ha condiviso coi fan un tenero ricordo del figlio Nathan Falco da piccolo.

A cura di Beatrice Manca

Elisabetta Gregoraci si sta godendo le vacanze estive a Capri. I suoi fan quest'estate la stanno seguendo in tv attraverso Battiti Live, l'appuntamento musicale itinerante, dove sfoggia look sempre glamour con minigonne scintillanti o abiti in nuance fluo. Le puntate sono state registrate nelle scorse settimane, così la conduttrice può rilassarsi tra una gita ai Faraglioni e un tuffo in mare in compagnia (si dice) del nuovo compagno Marco Fratini. Ma tra le foto della vacanza spunta un tenero ricordo del figlio Nathan Falco Briatore da piccolo.

Elisabetta Gregoraci condivide un tenero ricordo da mamma

Mentre la conduttrice tv ha scelto l'Italia come meta delle sue vacanze, il figlio Nathan è in vacanza col padre Flavio Briatore a Ibiza: i due si divertono tra moto d'acqua e giornate in spiaggia all'insegna del relax. Mamma Elisabetta, forse in un attimo di nostalgia, ha condiviso su Instagram una foto di qualche anno fa, quando era abbracciata a Nathan Falco, che all'epoca era ancora bambino. La foto probabilmente è stata scattata in estate: vediamo Elisabetta Gregoraci abbronzata, con un completo total white composto da pantaloni morbidi e gilet scollato, e gioielli dorati.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore da piccolo

I look coordinati di Elisabetta Gregoraci e Nathan

Accanto a lei c'è il figlio Nathan che la abbraccia: ora il figlio della conduttrice ha 13 anni, ma nella foto era solo un bambino con i riccioli scuri e l'aria da monello. Il dettaglio adorabile? Mamma e figlio vestono coordinati, entrambi con completi bianchi molto estivi. Negli anni non hanno mai perso questa abitudine: lo scorso inverno li abbiamo visti in coordinato sul set, o insieme allo stadio per Milan-Napoli. Un'ulteriore prova del rapporto speciale che li lega.