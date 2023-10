Elisabetta Gregoraci da piccola: nella vecchia foto è identica a Nathan Falco Briatore da bambino Nathan Falco Briatore sta crescendo, tanto da essere diventato più alto di Elisabetta Gragoraci. L’amorevole mamma, però, ha rispolverato una foto del figlio da piccolo e l’ha confrontata con un suo scatto da bambina: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è da sempre molto attiva sui social: tra foto, Stories e video prova a mantenere un rapporti diretto con i fan, approfittandone per rivelare ogni aspetto più intimo della sua quotidianità. Al di là degli impegni professionali e dei successi raggiunti, racconta molto spesso della sua vita da mamma: trascorre gran parte delle giornate con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio finito con Flavio Briatore ormai diventato un adolescente. In quanti lo ricordano da bambino? A soddisfare le curiosità dei fan è stata proprio la showgirl, che ha messo a confronto una vecchia foto del ragazzino con un suo scatto da bambina: ecco il risultato.

Nathan Falco Briatore è diventato più alto di Elisabetta Gragoraci

Nathan Falco Briatore sta crescendo, ha 13 anni ed è ormai diventato molto più alto di mamma Elisabetta (come lei stessa ha mostrato in una Stories di Instagram). Quest'ultima, però, continuerà per sempre a considerarlo il suo "bambino" e non sorprende si faccia spesso travolgere dall'effetto nostalgia, postando sui social delle foto di quando era piccolissimo. Capelli lunghi e scuri, guanciotte morbide e sguardo dolcissimo: a poco più di 3 anni Nathan era un vero e proprio "bambolotto". La cosa che in pochi sanno è che ha ereditato fascino e bellezza proprio dalla showgirl, anche se ad oggi la somiglianza non sembra essere così evidente.

Nathan è diventato più alto di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore da piccoli

Non è la prima volta che Elisabetta Gregoraci riapre un vecchio album di ricordi ma il più delle volte ha sempre rispolverato degli scatti risalenti all'inizio della sua carriera. Ora ha puntato tutto sulla sua infanzia, mostrando ai fan com'era da bambina. Aveva i capelli a caschetto ricci e scuri, gli occhi profondi e indossava un'adorabile felpina bianca: la cosa particolare è che ha confrontato l'immagine con una foto di Nathan da piccolo, mettendo in risalto l'incredibile somiglianza. Mamma e figlio non solo sono vestiti allo stesso modo e hanno la stessa espressione stampata sul viso, ma sembrano anche essere due gemellini. Insomma, a quanto pare Nathan è destinato a diventare un'indiscussa icona di bellezza come la mamma: seguirà le sue orme anche nello spettacolo?