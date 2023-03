Chiara Ferragni si gode la fioritura delle magnolie: la camicia crop è perfetta per la primavera La primavera è sbocciata in anticipo a Milano e Chiara Ferragni ne approfitta per sfoggiare il perfetto look romantico e colorato.

A cura di Beatrice Manca

Anche se ufficialmente entrerà il 21 marzo, la primavera è sbocciata a Milano: complice una settimana di sole e le temperature in rialzo, ogni angolo della città è fiorito. I milanesi lo sanno bene: è arrivata la stagione della fioritura della magnolia, lo spettacolo che colora piazze e viali di fiori rosa. Tra i tanti turisti e cittadini che passeggiano con il naso all'insù in questo weekend di bel tempo c'è anche Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha condiviso con i follower alcune foto del suo look primaverile in rosa mostrando uno degli angoli più suggestivi della città in questa stagione.

Chiara Ferragni e la camicia tagliata sopra l'ombelico

La primavera è un periodo di rinascita per la natura e, simbolicamente, per tutti. Forse questo è lo spirito con cui Chiara Ferragni sta affrontano la sua vita in questo momento: sui social ha condiviso un lungo sfogo sul periodo difficile che ha attraversato dopo Sanremo. Ora però il peggio sembra essere alle spalle e lei si gode l'abbraccio della famiglia tra un pomeriggio alle giostre e una passeggiata per Milano. Per l'occasione la decana delle influencer di moda ha sfoggiato il perfetto look primaverile: ha indossato un paio di pantaloni palazzo del brand Celine, con elastico logato in vita, e una camicia in cotone a righe bianche e rosa ‘crop', cioé tagliata corta, che scopriva la pancia e l'ombelico.

Chiara Ferragni con camicia Chiara Ferragni Brand e borsa Hermès

Si tratta di un nuovo modello del suo brand omonimo, in vendita a 267 euro sul sito. Sopra ha indossato una giacca in pelle invecchiata – il capo intramontabile per le mezze stagioni – e ha completato il tutto con una borsa nera firmata Hermès. Ha lasciato i capelli mossi e ha aggiunto un tocco di colore con l'ombretto iridescente azzurro.

Camicia Chiara Ferragni Brand

Dove vedere la fioritura delle magnolie a Milano

Il look di Chiara Ferragni era perfettamente intonato allo sfondo fiorito: alle sue spalle infatti si vedono gli alberi di magnolia in fiore in tutta la loro bellezza. La foto è stata scattata in piazza Nicolò Tommaseo: ogni anno il giardino dedicato a Renata Tebaldi richiama turisti e curiosi che vogliono ammirare questi fiori rosati. Ma non è l'unico punto: la magnolia in fiore più fotografata di Milano si trova proprio dietro al Duomo, ma basta fare una lunga passeggiata per trovare alberi fioriti in tutta città, da Porta Romana ai Giardini Indro Montanelli.