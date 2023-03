Chiara Ferragni e Fedez insieme alle giostre: il pomeriggio con i figli è casual in black’n’white La famiglia Ferragnez al completo si è goduta il pomeriggio di sole alle giostre: Leone e Vittoria erano adorabili con bomber griffati e cappellini fluo.

A cura di Beatrice Manca

Felici, sorridenti, rilassati: sono apparsi così i Ferragnez nella prima foto di famiglia dopo i rumor di crisi e la pausa di Fedez dai social. Il rapper pochi giorni fa aveva rotto il silenzio, confermando che il suo matrimonio è più solido che mai, e le nuove foto di Chiara Ferragni lo confermano. L'imprenditrice digitale si gode un po' di relax dopo le Fashion Week e, approfittando della bella giornata di sole, ha deciso di portare i figli Leone e Vittoria alle giostre: per l'occasione ha sfoggiato un look total white con gli occhiali.

Chiara Ferragni con gli occhiali da vista

Dopo il look anni Duemila (con tanto di telefono a conchiglia) e il cappotto con ricami di cristalli, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look casual con bomber bianco, pullover rosa e pantaloni cargo candidi, abbinati a un paio di sneakers con lacci fluo. Il tocco finale? Gli occhiali da vista con montatura maxi: probabilmente scelti per pure ragioni di stile e non per correggere davvero la vista. Come di consueto, l'influencer ha documentato i momenti più belli del pomeriggio di giochi su Instagram: in un breve video si vede anche Fedez all'autoscontro con Leone, con felpa hoodie nera e cappellino con visiera. Marito e moglie hanno scelto look ‘opposti' in fatto di colore, ma sono apparsi sereni e divertiti.

Vittoria con un bomber Versace e Chiara Ferragni

Leone con le mollettine colorate

I due bambini non sono da meno in fatto di stile. Leone indossava un cappottino nero da vero gentleman con cappellino verde fluo, mentre la sorellina Vittoria ha scelto un paio di jeans con un bomber fucsia acceso firmato Versace. Il dettaglio più tenero? Il cappellino rosa con un ‘musetto' di un coniglio. In un'altra foto del carosello vediamo Leone in casa con un outfit più comodo, una tuta verde e bianca del brand di Chiara Ferragni, mentre gioca con delle mollettine colorate nei capelli a forma di dalmata. Forse voleva copiare la madre, che sfoggia sui capelli una clip a forma di anguria. In ogni caso, Leone diventa più bello (e stiloso!) ogni giorno che passa.