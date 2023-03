Chiara Ferragni festeggia l’8 marzo con gli amici: a cena con il cappotto di cristalli da diva Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo un mese ricco di impegni e ha celebrato l’8 marzo in compagnia di amici, sfoggiando un nuovo acquisto di lusso.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha concluso il mese di sfilate e ora si rilassa a casa con la famiglia. Come sempre, condivide la sua quotidianità sui social, mostrando il suo stile: dopo il look in stile anni Duemila, ha sfoggiato un cappotto in velluto con logo di cristalli. L'occasione? Una tranquilla cena con amici al ristorante, con tanto di mimose per celebrare l'otto marzo: il fiore infatti è il simbolo della Giornata Internazionale della Donna. Il suo particolare outfit è stato il più fotografato della serata e a buon diritto: è un cappotto da vera diva!

La giacca in velluto e cristalli è la più desiderata dalle star

Nelle storie di Instagram Chiara Ferragni ha sfoggiato orgogliosa il suo nuovo cappotto per queste ultime giornate di inverno: si tratta di un caban in velluto di cotone dalla forma a uovo, leggermente oversize. Il caban firmato Saint Laurent è impreziosito da un riconoscibile logo in cristalli sulla schiena: le lettere Y, S e L intrecciate l'una nell'altra. Vi sembra familiare? Lo è: anche Ilary Blasi lo aveva indossato durante le vacanze di Natale. La giacca non è esattamente per tutte: il prezzo infatti sfiora i 4mila euro. L'imprenditrice ha abbinato il cappotto a una borsa nera di Hèrmes e ai nuovi gioielli del suo brand.

Saint Laurent

Il messaggio di Chiara Ferragni per l'8 marzo

Chiara Ferragni si è sempre spesa per le questioni di genere e l'empowerment femminile e, in occasione dell'otto marzo, ha ricordato su Instagram che il regalo più bello è il rispetto, ogni giorno dell'anno: "A tutti gli uomini in ascolto: se volete ricordateci dei fiori oggi, ma ricordatevi di regalarci il vostro rispetto ogni singolo giorno". Per concludere la giornata si è regalata una cena etnica in compagnia al ristorante Ta Hua nel cuore di Milano. Portandosi a casa una mimosa, un simbolo di orgoglio, di resistenza e di lotta.