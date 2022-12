Ilary Blasi pronta per le feste: la giacca in velluto e cristalli costa quasi 4mila euro Ilary Blasi rinuncia al classico rosso natalizio per sfoggiare un look all’insegna della semplicità con dolcevita celeste (ma con un dettaglio di lusso)

A cura di Beatrice Manca

Anche le star si preparano alle feste di Natale in arrivo. Ilary Blasi sta scegliendo i suoi capi e accessori preferiti per questa "holiday season" fitta di cene, party e aperitivi: dopo gli stivali tempestati di cristalli ha mostrato sui social un altro nuovo acquisto. Questo Natale ha deciso di rinunciare al classico rosso natalizio e puntare tutto sulla luce: strass, paillettes e cristalli.

La giacca in velluto di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha una vera passione per la moda e sui social si diverte a condividere i suoi look preferiti. Anche la conduttrice televisiva si è innamorata della tendenza di stagione: il velluto. Ha indossato una giacca caban oversize di Saint Laurent in velluto di cotone, abbinandola a un paio di stivali cuissard neri e a un dolcevita celeste.

Ilary Blasi in Saint Laurent

Nella sua apparente semplicità il look ‘nascondeva' un dettaglio scintillante: il monogram YSL ricamato con un disegno di strass sul retro della giacca. Un vero e proprio regalo di lusso: il caban è in vendita sul sito del brand al prezzo di 3.990 euro.

Caban Saint Laurent

La passione di Ilary Blasi per i look scintillanti

Per la conduttrice tv, il 2022 è stato un anno complesso dal punto di vista sentimentale per via della rottura con l'ex marito Francesco Totti. Adesso però sembra aver ritrovato la serenità ed è pronta a lasciarsi tutto alle spalle. Parola d'ordine per i look di fine anno? Brillare! In effetti, le tendenze del periodo si sposano perfettamente con la passione di Ilary Blasi per i dettagli sparkling. In questo periodo il guardaroba si veste di tinte gioiello, dall'oro al rubino, e con l'avvicinarsi di Capodanno potremo divertirci con paillettes, perline e cristalli. Come ci stupirà Ilary Blasi per il veglione?