Ilary Blasi trova un regalo sotto l’albero: gli stivali di cristalli costano quasi 2000 euro Sotto l’albero di Natale, Ilary Blasi ha trovato un paio di stivali scintillanti perfetti per i party natalizi. Sono interamente tempestati di cristalli.

A cura di Giusy Dente

Tra abiti griffati, gioielli preziosi e accessori di lusso, Ilary Blasi ha sicuramente un guardaroba da fashion addicted. La conduttrice non ha mai fatto mistero della sua passione per la moda, che la accompagna tanto nel lavoro quanto nella vita privata. I suoi look in tv sono sempre curati in ogni dettaglio: nella scorsa stagione de L'Isola dei Famosi ha scelto come filo conduttore il tema sparkling, portato avanti in ogni puntata in modo diverso. Glitter, cristalli, dettagli scintillanti e paillettes sono un must dei suoi look glamour: lo dimostra anche la new entry della sua nutrita collezione di scarpe firmate.

Le scarpe preferite di Ilary Blasi sono scintillanti

Sandali gioiello e scarpe di cristalli: Ilary Blasi ama le calzature scintillanti, con cui è impossibile passare inosservati. Nella scorsa edizione de L'Isola dei Famosi ne ha indossato ogni sera un modello diverso, abbinandoli ad outfit uno più glamour dell'altro. Chissà cosa avrà in mente per i look serali delle feste, la conduttrice, le prime che trascorrerà senza Francesco Totti. Dopo la separazione entrambi hanno ritrovato l'amore: accanto a lei ora c'è l'imprenditore tedesco Bastian. Intanto sotto l'albero ha trovato un paio di stivali gioiello perfetti per i party natalizi, quando il più gettonato resta il tema sparkling e l'imperativo è solo uno: brillare.

in foto: stivali Le Silla

Le nuove scarpe di Ilary Blasi

Sotto l'albero di Natale, Ilary Blasi ha trovato un paio di calzature. Si tratta di un paio di stivali e appartengono a un brand a lei molto caro, di cui ha spesso indossato le creazioni in tv. Sui social, la conduttrice ha mostrato degli stivaletti Le Silla in raso viola, interamente tempestati di cristalli scintillanti tono su tono. Hanno il tacco alto da 12 cm a stiletto, che rende la scarpa ancora più femminile e sensuale. Sul sito ufficiale del brand, questo modello della collezione Autunno-Inverno costa 1950 euro.