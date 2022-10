Tutte le scarpe firmate di Ilary Blasi: quanto vale la collezione di décolleté, sneakers e sandali Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e sui social mostra spesso i look iper griffati. Tra gli accessori più preziosi che sfoggia ci sono le scarpe, dai décolleté alle sneakers: ecco quanto valgono.

Ilary Blasi non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e lo ha dimostrato sia durante le numerose apparizioni in tv che sui social, dove quasi sempre sfoggia abiti e accessori iper griffati. Nell'armadio possiede capi di tutti i tipi, dalle giacche tempestate di cristalli ai crop top colorati, anche se sono soprattutto le scarpe ad attirare le attenzioni dei followers. Negli anni la conduttrice ha cominciato a collezionarle e ad oggi vanta dei pezzi unici e glamour che fanno invidia a tutti gli appassionati di moda. Cuissardes alla coscia, pumps col tacco a spillo, sling back gioiello: ecco quali sono i décolleté, gli stivali, i sandali e le sneakers più costose e preziose della Blasi.

Le scarpe col tacco di Ilary Blasi

Le scarpe preferite di Ilary Blasi sono in assoluto i décolleté col tacco a spillo. Ne ha praticamente di ogni tipo, da quelli di vernice di Casadei indossati in casa in pieno lockdown da oltre 500 euro a quelli in rete traforata di Bottega Veneta (prezzo 790 euro), fino ad arrivare al modello tempestato di cristalli scintillanti di Le Silla da oltre 1.000 euro. A L'isola dei Famosi, inoltre, ne ha sfoggiate variante di ogni colore: rosso fuoco, viola e addirittura in pvc trasparente, tutte firmate Le Silla.

Ilary Blasi con i décolleté in pvc Le Silla

Le mules e le slingback colorate

Nella lussuosa scarpiera della presentatrice non mancano accessori bon-ton e arcobaleno. Qualche mese fa sorprese i fan con delle calzature da lady (sono Gucci e costano 595 euro), poi è passata alle nuance accese e vitaminiche. Ha le slingback gioiello di Amina Muaddi, un modello cangiante con la spilla sulla punta tempestata di cristalli, i sandali con la zeppa di lusso coordinati a quelli degli amici e le mules in arancio acceso sempre di Amina Muaddi. Insomma, la conduttrice ama osare con i colori e con i glitter, così da rendere ancora più appariscenti i suoi outfit scintillanti ed esuberanti.

Ilary con le slingback di Amina Muaddi

Dalle sneakers alle ciabatte, le scarpe basse di Ilary Blasi

Nella collezione di scarpe di Ilary Blasi non mancano i modelli comodi senza tacco, l'ideale per godersi il meritato relax dopo intere giornate passate a lavorare. Tra le ultime arrivate nel suo armadio ci sono le friulane personalizzate con le sue iniziali da poco più di 100 euro, una sorta di ballerina a ciabattina per aggiungere un tocco trendy alle serate casalinghe. Come dimenticare i mocassini Prada in pieno stile college (prezzo 850 euro) sfoggiati dalla conduttrice qualche settimana fa?

I mocassini Prada

Anche quando ha dato il via alle vacanze Ilary Blasi non ha rinunciato al lusso, basti pensare al fatto che per la partenza in Africa aveva optato per gli iconici sandali a doppia fascia decorati all-over con la doppia G di Gucci (590 euro). Tra le sue ciabatte più preziose non potevano che esserci anche gli iconici sandaletti intrecciati di Bottega Veneta (950 euro) e i sandali chunky di Chanel.

Ilary Blasi con le ciabatte Gucci

Gli stivali e gli anfibi di lusso di Ilary Blasi

La conduttrice ha anche degli stivali raso terra, l'accessorio must per rendere ogni tipo di look autunnale e invernale un po' più rock. Di recente ha ricevuto in dono i maxi cuissardes Le Silla da quasi 800 euro, mentre lo scorso anno sembrava non poter fare a meno degli iconici anfibi Monolith di Prada (1.300 euro).

Gli anfibi Monolith di Prada

Stivaletti lug di Bottega Veneta, Moon Boot in argento metallizzato, le classiche Dr. Martens con la zeppa: il guardaroba dedicato alle scarpe di Ilary Blasi è ricco di chicche preziose, glamour e soprattutto iconiche. Non riesce a rinunciare alle griffe neppure durante i viaggi di lavoro, basti pensare al fatto che qualche tempo fa si immortalò in treno durante una giornata piovosa con indosso delle galosce firmate Chanel da oltre 1.500 euro.

Ilary con gli stivali Moon Boot

Naturalmente nella collezione di calzature non possono mancare le sneakers griffate, prime tra tutte le Balenciaga con la suola XXL da 800 euro e le Gucci "tricolore" da oltre mille euro. Le più preziose? Le Nike Air Jordan firmate da Off-White da oltre 2.000 euro (ne ha due diverse varianti, una color panna, l'altra bianca). Insomma, la collezione di scarpe di Ilary fa davvero invidia a tutti gli appassionati di moda: quale sarà il prossimo modello che sfoggerà sui social?