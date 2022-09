Ilary Blasi si prepara all’autunno: segue il trend dei cuissardes (da quasi 800 euro) New entry, nella collezione di calzature di Ilary Blasi: un paio di cuissardes di tendenza, perfetti per la stagione fredda.

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi in questo periodo è particolarmente attiva sui social. La conduttrice è in un momento delicato della propria vita, dal punto di vista privato e sentimentale: è alle prese con la fine del matrimonio quasi ventennale con Francesco Totti. La coppia è stata la protagonista del gossip dell'estate: i presunti tradimenti, la nuova relazione di lui con Noemi Bocchi, i conflitti per i beni e la casa. La 41enne ha cercato di proteggere i figli, portandoli con sé in vacanza in Tanzania al momento della notizia della separazione. Ora Chanel, Cristian e Isabel sono la priorità: potrebbe anche prendersi una pausa dal lavoro, proprio per sistemare al meglio tutto e trovare un equilibrio, prima di tornare in tv. Nel frattempo, sta utilizzando i social per stare in contatto con la sua community, fan e follower che non hanno mai smesso di sostenerla, testimoniando la sua nuova vita, la quotidianità. Non vuole dare di sé l'immagine di una donna in preda al dolore, ma pronta a reagire: secondo alcuni amici, per questo motivo avrebbe intensificato la presenza su Instagram.

Ilary Blasi fa shopping

Shopping terapeutico? Chi può dirlo! Ultimamente Ilary Blasi ha mostrato diverse new entry nel suo guardaroba e come sempre, ha fatto vedere a fan e follower i suoi outfit. Alla conduttrice non sfuggono le tendenze del momento. Questo autunno spopolerà il denim: sembra che vestiremo di jeans dalla testa ai piedi, stando alle proposte portate in passerella dalle principali Maison. E difatti la 41enne ha lanciato la tuta coi tagli sui fianchi: comoda, sportiva e alla moda. Perfetto per l'autunno anche l'abito in maglia, da lei proposto in una versione candida: e difatti, proprio il bianco sarà il colore must della stagione fredda appena iniziata.

Le nuove scarpe di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha una passione sfrenata per le scarpe griffate. In tv siamo abituata a vederle ai piedi décolleté e stivali dal tacco vertiginoso, magari impreziositi da dettagli scintillanti, colorate o nude. Ma per i look più casual, sa benissimo su cosa optare, senza rinunciare a essere "stilosa". Di recente ha mostrato delle friulane personalizzate: con le sue iniziali ricamate sui talloni.

Poi è stata la volta dei cuissard alti fino alla coscia. Questi sono gli stivali di tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23: perfetti soprattutto abbinati a minigonne e abiti corti, si possono declinare in versioni sensuali o più cozy, per la sera o per il giorno. Il modello scelto dalla conduttrice è di Le Silla, uno dei suoi brand del cuore, spesso sfoggiato anche durante le puntate de L'isola dei Famosi.

in foto: stivali Le Silla

Stavolta la scelta è caduta sui cuissardes ranger, in pelle vegan nero e tacco da 50 mm. Sul sito ufficiale del marchio costano 767 euro. Sono le calzature perfette per l'autunno e per l'inverno, sia per outfit casual che per altri più glamour. Ilary Blasi ha mostrato i cuissardes abbinati a una tuta intera nera, aderente e in tessuto semilucido: una perfetta Catwoman trendy.