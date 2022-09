Ilary Blasi segue il trend del bianco candido: per l’autunno 2022 lancia l’abito in maglia Ilary Blasi è più attiva che mai sui social e ogni giorno documenta la sua quotidianità da “single” dopo la separazione da Francesco Totti. Nelle ultime ore ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per l’autunno: con un abito bianco candido in maglia.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta attraversando un periodo difficile della sua vita: da oltre un mese ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e da allora, nonostante abbia chiesto privacy sia per lei che per i figli, finisce ogni giorno al centro del gossip più spietato. Sebbene abbia passato intere settimane lontana dai riflettori tra vacanze in Africa e relax in barca, sui social è sempre rimasta molto attiva, anche se non ha rilasciato alcun commento sulla questione. Si è limitata a documentare la sua quotidianità fatta di impegni familiari e progetti professionali. Nelle ultime ore, ad esempio, si è immortalata in total white con un look che si rivelerà perfetto per l'autunno: ecco cosa ha indossato.

Il look total white di Ilary Blasi

L'avevamo lasciata dalla sua parrucchiera di fiducia Alessia Solidani mentre era alle prese con un nuovo taglio di capelli, oggi ritroviamo Ilary Blasi a casa mentre mostra il nuovo look che anticipa l'autunno. La conduttrice si è scattata alcuni selfie nello specchio della camera da letto e ha rivelato il suo animo glamour. Ha seguito il trend del total white, dando prova che il bianco candido non è un colore solo estivo, si adegua alla perfezione anche al ritorno al lavoro post vacanze, quando si ha ancora voglia di spensieratezza e di freschezza. Quale tinta migliore del bianco per rendere la propria immagine luminosa e raggiante?

Ilary Blasi in bianco

Ilary Blasi indossa il must dell'autunno

Ilary Blasi non ha solo seguito il trend del momento in fatto di colori, ha anche lanciato il capo must dell'autunno 2022. Di cosa si tratta? Dell'abito in maglia. Per la precisione ha indossato un modello smanicato e fasciante, con la gonna lunga e uno scollo incrociato sulle spalle che ha lasciato intravedere l'assenza del reggiseno. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un bracciale total gold e un paio di orecchini a forma di cuore tempestati di cristalli, messi in risalto dai capelli spostati dietro le orecchie. In quante prenderanno ispirazione dalla Blasi e in autunno indosseranno capi che sembrano essere realizzati all'uncinetto?