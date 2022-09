Ilary Blasi senza tacchi: le friulane personalizzate hanno le iniziali ricamate sui talloni Nuovo acquisto per Ilary Blasi: niente scarpe col tacco stavolta, ma delle comode friulane con le iniziali ricamate sul tallone.

A cura di Giusy Dente

Le voci di crisi coniugale si sono tramutate in una rottura senza possibilità di recupero: è finito il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e il calciatore sta frequentando un'altra donna. La conduttrice ha dalla sua parte l'affetto e l'appoggio dei suoi fan: è una donna forte che vuole andare avanti e che non vuole passare per la vittima della situazione, per l'inconsolabile moglie tradita. Anche per questo ha intensificato la sua presenza sui social. Secondo gli amici della conduttrice, è ben ponderata anche la scelta di mostrarsi in vesti più sensuali: "Per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana". La 41enne difatti aggiorna quotidianamente i follower sui suoi look e sui nuovi acquisti del suo guardaroba: il suo stile è sempre trendy.

Ilary Blasi cambia vita

In queste settimane abbiamo visto Ilary Blasi spostarsi molto. Ha viaggiato, in Italia ed Europa, per allontanarsi in più possibile dal gossip e anche per proteggere i propri cari. Ora che le vacanze sono finite si trova stabilmente nella sua casa di Roma, nel quartiere dell'EUR, che sta condividendo per il momento proprio con l'ex marito. In molti si chiedono se tornerà presto in tv o se davvero sceglierà di prendersi un anno sabbatico. E chissà se davvero rilascerà un'intervista all'amica Silvia Toffanin.

L'anno scorso, proprio davanti alle telecamere di Verissimo, aveva difeso il suo matrimonio e l'ormai ex compagno: stavolta se si ripresentasse in trasmissione, avrebbe da dire certamente cose molto diverse. Nel frattempo, si sta dedicando molto alla famiglia e sta ricostruendo la propria vita: ha ricominciato la palestra, è tornata dal parrucchiere, si è concessa una serata all'Opera di Roma dove ha incontrato l'etoile Eleonora Abbagnato. Quotidianamente mostra sui social a fan e follower i suoi trendy look.

in foto: friulane Allagiulia

Il nuovo look di Ilary Blasi

Solitamente siamo abituati a vedere Ilary Blasi in tv con look sensuali e scintillanti: immancabili i tacchi alti. Stavolta invece ha mostrato sui social un nuovo acquisto diverso dal solito. Si tratta di una creazione firmata Allagiulia, brand specializzato nella realizzazione delle iconiche friulane, le "pantofole" che rimandano alla tradizione antica dei gondolieri, ma rivisitate e personalizzate, giocando coi tessuti.

Le friulane di Allagiulia mostrate da Ilary Blasi hanno un inconfondibile dettaglio posteriore: le iniziali. Le calzature fanno infatti parte della collezione MONOGRAMS, che prevede l'applicazione sul tallone di lettere ricamate in filo d’oro su stoffa. Su quelle della conduttrice ci sono ovviamente la I e la B. Il loro costo è di 108 euro, sullo shop ufficiale del brand. Quale sarà la prossima new entry nel guardaroba?