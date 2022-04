Ilary Blasi brilla a L’isola dei famosi: schiena nuda e cascata di cristalli sulle gambe Nella decima puntata de l’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha scelto di essere più scintillante che mai e ha puntato sull’abbinamento nero-argento.

La decima puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione di Gustavo Rodriguez e lo scioglimento delle due tribù: da questo momento in poi sarà un tutti contro tutti, con unico obiettivo la vittoria del reality. Questa è la sedicesima edizione del programma, che vede per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi alla conduzione. Stavolta il filo conduttore dei suoi look, puntata dopo puntata, sono i dettagli scintillanti, a cui non sta rinunciando mai nei suoi outfit. Non si è smentita neppure nella puntata di venerdì 22 aprile.

Ilary Blasi sempre più scintillante

Nella precedente puntata de l'Isola dei famosi, la padrona di casa si è presentata in studio in versione Eva Kant: così l'ha definita Nicola Savino. Ilary Blasi ha infatti scelto un tubino nero a collo alto, con reggiseno gioiello sovrapposto. I gioielli e i dettagli scintillanti sono il must dei suoi look, in questa edizione del reality, dove pur spaziando molto tra diverse tipologie di outfit, il filo conduttore restano cristalli, perline luminose e glitter, sia sugli accessori che sugli abiti. L'abbiamo ammirata col fermaglio di cristalli rossi tra i capelli, col punto vita enfatizzato dalla body chain d'argento e col vestito effetto rete, per fare alcuni esempi. Ora per brillare ha puntato sui pantaloni.

Ilary Blasi nella decima puntata de L'isola dei famosi

Pantaloni, abiti aderenti, gonne a matita, crop top: Ilary Blasi ama spaziare con i look, ha uno stile molto personale e sempre riconoscibile, con un'attenzione particolare ai dettagli e ai gioielli. Ai suoi polsi non mancano mai vistosi bracciali sovrapposti, cosa che difatti si è ripetuta anche nella decima puntata. La conduttrice ha scelto come abbinamento di colori il nero e l'argento questa volta.

Il top di velluto nero, con collo alto, spalline rinforzate e maniche lunghe, lascia la schiena nuda. Lo ha abbinato a pantaloni leggermente svasati sul fondo interamente ricoperti di cristalli silver, con due tasche anteriori e due posteriori. Si è affidata questa volta al brand Loulou. Per completare il look, ha scelto décolleté con tacco vertiginoso color argento di Le Silla, bracciali Amen e accessori per capelli Foreva (marchio che la accompagna da diverse puntate). Impossibile passare inosservati, con un outfit così scintillante.