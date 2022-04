Ilary Blasi infiamma L’isola dei famosi: sul palco brilla con il fermaglio di cristalli rossi Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha infiammato il palco con un look total red. Ha abbinato il completo rosso a scarpe e gioielli in tinta, anche se a spiccare è stato il fermaglio scintillante che portava tra i capelli.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 dedicato ai personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo che per qualche settimana si trasformano in naufraghi. Al di là dei concorrenti che stanno vivendo di stenti in Honduras, ad attirare le attenzioni del pubblico è la padrona di casa Ilary Blasi. Ieri sera, in occasione dell'ottava puntata del programma, ha infiammato il palco con un look total red: ha abbinato un completo rosso fiammante a scarpe e gioielli in tinta, anche se a spiccare è stato il fermaglio di cristalli coordinato che portava tra i capelli sciolti e ondulati.

Ilary Blasi in total red a L'isola

Nelle scorse settimane Ilary Blasi aveva puntato tutto prima sul total black, poi su un audace abito a rete effetto nude, ieri sera ha invece preferito qualcosa di "fiammante". La conduttrice ha infatti sfoggiato un look total red che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Ha lasciato l'ombelico in mostra con un crop top con lo scollo a barca, lo ha abbinato a un paio di pantaloni a zampa con dei maxi spacchi sui polpacci (tutto firmato Become One). Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté col tacco a spillo di Le Silla, per la precisione il modello Ivy in camoscio rosso che sul sito ufficiale del brand costa 577 euro.

Ilary Blasi in Become One a L’isola dei famosi

Di chi è il fermaglio gioiello di Ilary Blasi

Ad aggiungere un tocco prezioso e scintillante all'outfit rosso di Ilary Blasi sono stati i gioielli. Nell'ottava puntata de L'isola ha detto addio ai maxi bracciali di cristalli di De Liguoro (anche se nel backstage erano stati mostrati al fianco delle scarpe col tacco), questa volta la conduttrice ha preferito "nascondere" il dettaglio brillante tra i capelli. Ha portato la chioma sciolta e leggermente ondulata ma tirata da un lato con un fermaglio di cristalli total red con una serie di "spuntoni" dorati e decorati con le pietre colorate. Si tratta del modello Aurora crystal hair clips box 5 red di Foreva, il cui prezzo è di 50 euro.