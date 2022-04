Ilary Blasi in nero all’Isola dei Famosi: il top con maxi scollatura lascia le spalle nude Per la sesta puntata del reality show ‘L’Isola dei Famosi’ Ilary Blasi è tornata ai suoi amati abiti neri, aggiungendo un tocco di luce con i gioielli scintillanti.

A cura di Beatrice Manca

Giovedì 7 aprile è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il survival show targato Mediaset che vede coppie di vip sfidarsi per la sopravvivenza in Honduras. A rubare la scena ancora una volta è Ilary Blasi, che conduce il programma con la verve e l'ironia che la contraddistinguono. Per la sesta puntata la conduttrice è tornata agli amati look total black: dopo la mini camicia bianca della scorsa puntata, questa volta ha puntato su un completo nero con maxi ruches, lasciando le spalle scoperte.

Ilary Blasi con il top arricciato all'Isola dei Famosi

Anche se la primavera è entrata nel vivo, Ilary Blasi non ha dubbi: il colore che più ama è il nero. Dopo la tuta aderente della prima puntata e l'abito nero sottoveste, questa volta la conduttrice ha deciso di dare un tocco caraibico al look con un particolare top con profonda scollatura a barca e le spalle scoperte. Il top, tagliato all'altezza delle costole, è caratterizzato da arricciature che creano un gioco di volumi sulla scollatura e sulle maniche "scese". Il top è abbinato a un paio di pantaloni a vita alta, sempre neri, dalla linea fluida e scampanata. Ancora una volta il look è stato creato per lei dalle stylist Silvia Giacò ed Elena Paleari.

Ilary Blasi con i maxi bracciali scintillanti

Nel corso delle puntate abbiamo visto che nei look scelti dalla conduttrice non manca mai un tocco scintillante, come i maxi bracciali: per la sesta puntata ha deciso di coordinare i gioielli all'outfit, sfoggiando una cascata di bracciali lucenti con pietre nere. Con ogni probabilità i gioielli sono firmati anche questa volta dal brand De Liguoro. Ilary Blasi ha poi lasciato i capelli biondi sciolti sulle spalle nude e ha optato per un make up scintillante nei toni del rosa. Scommettiamo che i top con le spalle nude saranno la mania fashion dell'estate?