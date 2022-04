Ilary Blasi in nero all’Isola dei Famosi: l’abito sottoveste ha la maxi scollatura su seno e schiena Per la quarta puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha scelto un abito lungo e sensuale, illuminato da accessori colorati e scintillanti.

A cura di Beatrice Manca

Giovedì 31 marzo è andata in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, il survival game di Canale 5. La gara entra nel vivo: Antonio Zequila è stato eliminato e tra i naufraghi crescono le tensioni. Nulla però sfugge all'occhio attento della conduttrice Ilary Blasi, che tiene le redini del programma con la verve e la simpatia che la contraddistingue. In questa nuova puntata ha lasciato il pubblico a bocca aperta con un abito lungo da vera diva con scollatura profonda e spacco laterale, illuminato da gioielli maxi.

L'abito con lo spacco di Ilary Blasi

Per la nuova puntata Ilary Blasi è tornata ai look total black: dopo l'abito scintillante e la "retina" di cristalli, questa volta ha sfoggiato un abito sottoveste lungo e sensuale, con la schiena scoperta e un profondo spacco laterale. Ancora una volta la conduttrice si è affidata allo styling di Silvia Giacò, che ha scelto un abito firmato dal brand Alice and Olivia. Il modello è in vendita sulle piattaforme di shopping online come Zalando al prezzo di 435 euro.

L’abito di Ilary Blasi è firmato Alice+Olivia (dal sito Zalando)

Ilary Blasi punta sugli accessori fucsia

Per completare il look Ilary Blasi ha indossato un paio di sandali con zeppa firmati Le Silla in un acceso color fucsia. Si tratta del modello Scarlet ed è in vendita sul sito del brand al prezzo di 598 euro.

le scarpe di Ilary Blasi sono firmate Le Silla

Non poteva mancare un tocco scintillante, sempre presente nei suoi outfit: la conduttrice ai polsi ha indossato una cascata di bracciali colorati scintillanti con pietre ottagonali. I gioielli sono firmati De Liguoro e ogni bracciale costa 75 euro.

bracciale De Liguoro

L'originale abbinamento con gli accessori fucsia è l'idea da copiare per chi ama i look total black: un tocco di colore per illuminare le serate di primavera!