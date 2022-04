Isola dei famosi 2022, Antonio Zequila eliminato: tre coppie in nomination Nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 31 marzo, c’è stata la prima eliminazione definitiva, quella di Antonio Zequila. Sei naufraghi sono finiti in nomination: Lory del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta, Jeremias e Gustavo Rodriguez.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 31 marzo è andata in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi sta entrando nel vivo, con l'ingresso di nuovi concorrenti, come i fratelli Tavassi, e le creazione di dinamiche inaspettate.

Chi è stato eliminato nella puntata del 31 marzo

Eliminato di questa quarta puntata, andata in onda giovedì 31 marzo, è stato Antonio Zequila, che ha perso al televoto contro Floriana Secondi, dopo aver tentato di rimanere in gioco con una prova di forza. Proprio in coppia lei ha affrontato la prima settimana nel reality, dove la convivenza non è stata affatto facile. Il pubblico ha scelto di eliminarli da playa Accopiada e mandarli su Play Sgambada per una settimane, come naufraghi singoli. Il concorrente si è dimostrato molto sereno nei confronti dell'ipotesi di eliminazione: "Tornerei a casa felice per riabbracciare mia madre".

Chi sono i concorrenti in nomination

In tutto sono sei i nominati di questa quarta puntata dell'Isola dei Famosi. I fratelli Tavassi, nuovi entrati e quindi immuni, aprono le danze votando per Blind e Roberta, mentre Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro votano Blind e Roberta. Anche Lory Del Santo e Marco Cucolo fanno il nome di Blind e Roberta. Questi ultimi ricambiano il favore e indicano la coppia composta da Lory Del Santo e Cucolo, convinti che Del Santo manovri il gruppo e diriga le preferenze degli altri naufraghi.

Anche Jeremias Rodriguez e il padre votano per Lory Del Santo e Marco Cucolo, che quindi sono la coppia più votata dal gruppo in questa serata. Vanno in nomination proprio insieme a Blind e Roberta, ma tocca alla coppia leader, composta da Ilona Staller e Roger Balduino, votare la terza coppia da mandare in nomination: andando per esclusione, decidono di votare Jeremias e Gustavo Rodriguez. Sono quindi sei i nominati della serata.

Cosa è successo nella puntata del 31 marzo de L'isola dei famosi 2022

Il momento più discusso della puntata del 31 marzo dell'Isola dei Famosi è stata certamente l' eliminazione di Clemente Russo e la moglie Laura, considerati la coppia più forte di questa edizione e finiti in nomination per una valutazione errata di Nicolas Vaporidis, che a distanza di tre giorni ha ammesso l'errore, cioè quello di avere fatto in modo che venissero nominati perché convinto potessero eliminare al televoto Carmen Di Pietro e suo figlio Marco. Non è andata così e ne è nata una discussione tra l'attore e Vladimir Luxuria, finita in malo modo. Quindi è arrivato il momento dell'ingresso all'Isola dei Famosi dei fratelli Tavassi, che probabilmente altereranno gli equilibri nati fino a questo momento. Nel frattempo su Playa Sgamada si trovano i "quasi eliminati" e anche lì si è scelto un leader, Clemente Russo, che fino a lunedì guiderà il gruppo.