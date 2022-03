I fratelli Tavassi sbarcano all’Isola dei Famosi 2022: “È un mese che aspettiamo” Dopo tanta attesa, anche i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi arrivano all’Isola dei Famosi, pronti a mettersi in gioco su Playa Accopiada.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo due puntate e tanta attesa, i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcano finalmente in Honduras. La coppia si è tuffata dall'elicottero ed è approdata a Playa Accopiada, entrando ufficialmente a far parte dell'Isola dei Famosi 2022. Per Guendalina non è la prima volta: ha già partecipato al reality singolarmente nella nona edizione, nel 2012, quando alla conduzione c'era Nicola Savino, oggi opinionista in studio.

L'ultimo momento di relax prima dell'Isola

Prima di salire in elicottero e dare il via a questa avventura, la coppia si è concessa l'ultimo aperitivo. Ilary Blasi ha chiesto loro quale naufrago temessero di più e Guendalina ha risposto: "Un pò Floriana, abbiamo paura che ce mena". Il loro arrivo è stato a lungo atteso, soprattutto dagli spettatori a casa, che hanno iniziato a chiedersi quale fosse il motivo dell'ingresso posticipato. A fare chiarezza ci ha pensato il fidanzato della naufraga, Federico Penna, spiegando che la causa non è stata il Covid, ma probabilmente una scelta della produzione.

L'arrivo in Palapa

Anche per Guendalina ed Edoardo è arrivato il fatidico momento del salto dall'elicottero. Entrambi terrorizzati, sopratutto Guendalina, che anche se ha già partecipato a una precedente edizione dell'Isola dei Famosi, non ha mai fatto così il suo ingresso. La coppia ha poi raggiunto a nuoto la Palapa e si è presentata agli altri naufraghi, tra vecchie conoscenze e nuovi volti. Edoardo ha confessato di aver già messo gli occhi su Estefania, che però le è stata "rubata" da Roger. Ma, scherzosamente, ha detto di non volersi arrendere.