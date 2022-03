Perché Guendalina Tavassi è ancora assente all’Isola dei Famosi, parla Federico Perna Tra i primi naufraghi ad essere annunciati, Guendalina ed Edoardo Tavassi tardano a sbarcare su Playa Cochinos. Federico Perna fidanzato di Guendalina spiega che la loro assenza non ha a che fare con il Covid.

A cura di Giulia Turco

Dov'è Guendalina Tavassi? Tutti si chiedono il motivo dell'assenza della showgirl che all'Isola dei Famosi parteciperà come unico concorrente insieme al fratello Edoardo. Un'esperienza che si prepara a ripetere per la seconda volta, pronta a ritrovare il suo equilibrio dopo mesi turbolenti che l'hanno vista protagonista di spiacevoli eventi insieme all'ex marito. Eppure l'avventura per Guendalina tarda ad iniziare e a mettere in chiaro la situazione ci pensa Federico Perna, attuale compagno della showgirl al fianco del quale ha ritrovato la felicità.

Guendalina Tavassi non ha il Covid

Mancano all'appello i fratelli Tavassi, Edoardo e Guendalina, così come i Cugini di Campagna, naufraghi attesissimi di questa edizione. Si era vociferato, già nelle scorse settimane, che alcuni di loro avessero contratto il Covid e che per questo motivo avrebbero dovuto rinviare l'inizio della loro avventura sull'Isola. Per quanto riguarda i Tavassi, Federico Perna è intervenuto su Instagram per chiarire: "Neanche questa settimana entreranno. Stanno bene, non si tratta di quello che dicono le persone su Instagram, Guendalina non ha il Covid. Se fosse stato così ve lo avrei detto, non è una vergogna", ha continuato Perna. "I motivi non li so neanche io, ma sono semplicemente legati ad una scelta della produzione".

Chi è Federico Perna

Giovane imprenditore romano, Federico Perna è l’uomo che ha fatto innamorare Guendalina Tavassi dopo la separazione e un periodo turbolento della sua vita. Gestisce un locale di sushi nella capitale e la scorsa estate è uscito allo scoperto al fianco della showgirl, mostrando le foto della loro vacanza d’amore a Mykonos. “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme”, aveva raccontato prendendo le difese di Guendalina accusata sui social per la sua nuova storia d’amore. “Non giudicatela, è una mamma e una persona come tutti noi, merita un po’ di felicitò dopo tutto quello che ultimamente le è capitato”.