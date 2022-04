Ilary Blasi a L’isola dei Famosi con gonna aderente e camicia crop: brilla con bracciali e body chain Per la quinta puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha abbinato un’aderentissima gonna a matita a una camicetta crop. Come sempre non ha rinunciato agli accessori scintillanti: bracciali ai polsi e body chain in vita.

A cura di Giusy Dente

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi ha visto l'eliminazione di Marco Melandri al termine di un televoto flash e lo spostamento della coppia Roberta Morise-Blind dalla Playa Accopiada alla Playa Sgambada, dunque continueranno il gioco come singoli. Ma non è tutto: hanno fatto il loro ingresso nel reality dopo settimane di ritardo anche Nik e Silvano dei Cugini di Campagna. Il loro arrivo è stato accompagnato da un fuori programma: la prima parola pare sia stata una bestemmia. Si sono però fatti perdonare esibendosi in una canzone dedicata alla padrona di casa, Ilary Blasi. La conduttrice anche stavolta ha stupito tutti col suo look impeccabile.

I look di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi

Se nella precedente puntata Ilary Blasi aveva optato per un look da vera diva, con un abito sottoveste nero abbinato a sandali dal tacco vertiginoso di un acceso color fucsia, stavolta ha completamente cambiato registro. In effetti la conduttrice è abilissima nel proporre outfit sempre nuovi e diversi, ma puntando su alcuni elementi che da sempre contraddistinguono i suoi look: ama particolarmente lasciare la pancia scoperta, adora i maxi spacchi, aggiunge sempre dettagli scintillanti.

Queste prime puntate del reality hanno confermato la sua predilezione proprio per i cristalli: la prima puntata era stata con fascia scintillante tra i capelli, nella seconda aveva indossato un abito effetto rete ricoperto di perline luminose, nella terza invece era stata la volta di una tuta ricoperta di glitter e maxi gioielli.

Ilary Blasi nella quinta puntata

Nella quinta puntata la conduttrice ha scelto colori pastello, tenui e delicati, ma anche in questo caso non ha rinunciato a brillare! Ha indossato gonna e camicetta di Gretel Z. La gonna, di un lilla chiarissimo, segue il trend di questa primavera della gonna a matita: pencil skirt a vita alta, aderente e lunga fino al polpaccio. L'ha abbinata a una camicetta crop bianca con ampia scollatura e maniche corte. Un modello simile è stato indossato da Zendaya durante la notte degli Oscar. Ilary Blasi ha completato il suo look con immancabili scarpe dal tacco vertiginoso.

Si è affidata anche questa volta a un brand che ama particolarmente, Le Silla: ha scelto le décolleté Eva da vera principessa, interamente ricoperte di cristalli argento. Sul sito del marchio costano 1443 euro. Impossibile non notare i numerosi bracciali ai polsi e la sottile body chain. La catenina portata intorno alla vita in stile anni Duemila è un accessorio che ama sfoggiare soprattutto d'estate, abbinata al bikini. Stavolta si è affidata (come per il debutto a L'Isola) al brand Foreva. Si tratta del Gloria body crystal silver, un gioiello da corpo: costa 50 euro e presenta tre sottili fili di cristalli. Insomma, in questa edizione Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di rinunciare a brillare.