Ilary Blasi, nude look a L’Isola dei Famosi con l’abito a rete vedo non vedo Lunedì 11 aprile è andata in onda la settima puntata de L’isola dei famosi e ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Ilary Blasi. Sul palco ha sfoggiato un completo a rete dall’effetto vedo-non vedo con crop top e gonna coordinate: ecco chi ha firmato il look della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È tornata una nuova edizione de L'isola dei Famosi e per il secondo anno consecutivo a condurre il reality è Ilary Blasi, che settimana dopo settimana riesce sempre a lasciare il pubblico senza parole con i suoi look audaci, sensuali e trendy. Ieri sera è andata in onda la settima puntata e, al di là dei naufraghi in Honduras, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata proprio la presentatrice. Dopo la camicia bianca e l'outfit total black dei precedenti appuntamenti con la trasmissione, ora ha osato con un completo a rete dall'effetto nude: ecco chi ha firmato gli abiti e gli accessori indossati sul palco dalla "padrona di casa".

Chi ha firmato il completo a rete di Ilary Blasi

Per la settima puntata de L'isola dei Famosi (andata in onda lunedì 11 aprile) Ilary Blasi ha osato con un completo a rete dall'effetto nude firmato Gretel Z. Ha abbinato un crop top con le spalline sottili che ha lasciato l'ombelico in vista a una gonna incrociata asimmetrica, per la precisione un modello a vita alta più corto sul davanti e lungo fino alla caviglia nella parte posteriore. Entrambi i capi sono metallic e completamente traforati, le trasparenze vedo-non vedo hanno aggiunto un tocco iper sensuale al total outfit, mettendo in risalto la silhouette snella e tonica della conduttrice (che solo qualche settimana fa ha dichiarato di aver perso qualche chilo).

Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi con i maxi bracciali di cristalli

Per completare il tutto Ilary ha scelto degli accessori scintillanti e a contrasto. Ha indossato gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione i sandali Belén in raso viola di Le Silla (prezzo 514 euro), e i bracciali maxi diventati ormai il suo "marchio di fabbrica". Si tratta di modelli elasticizzati con cristalli ottagonali large in bianco, rosa e lilla, sono firmati De Liguoro e costano 95 euro ognuno. La Blasi ha poi tenuto i capelli sciolti, leggermente ondulati e con la fila centrale, mentre per quanto riguarda il make-up ha esaltato gli occhi con uno smokey eyes sui toni del marrone. Insomma, ancora una volta la conduttrice si è distinta per esuberanza e sensualità: cosa indosserà nella prossima puntata del reality?