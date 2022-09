Ilary Blasi al Teatro dell’Opera con Eleonora Abbagnato: look total black ma con accessori griffati Ilary Blasi ieri sera è stata al Teatro dell’Opera di Roma e a fine spettacolo ha incontrato l’étoile Eleonora Abbagnato, scattandosi un selfie con lei sul palco. Cosa ha indossato? Ha puntato sul total black e non ha rinunciato agli accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta attraversando un periodo particolare della sua vita: più di un mese fa ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti ma solo negli ultimi giorni il calciatore ha raccontato la sua versione dei fatti, facendo riferimento ai continui tradimenti dell'ex moglie. Al momento la conduttrice preferisce non commentare la questione, parlerà solo in tribunale, e sui social continua a comportarsi come se nulla fosse accaduto. Ieri sera, ad esempio, ha documentato la serata trascorsa al Teatro dell'Opera di Roma, dove ha assistito allo spettacolo di Eleonora Abbagnato. A fine spettacolo si è scattata un selfie con l'étoile, rivelando il look scelto per l'occasione.

Ilary Blasi in nero a Teatro dell'Opera

Il total black è da sempre simbolo di eleganza senza tempo ed è proprio per questo che Ilary lo ha scelto per la sua serata all'opera, anche se ha declinato la tendenza in versione trendy e di lusso. A immortalarla a fine spettacolo è stato l'amico Lorenzo Licitra, che sui social ha postato una foto con la danzatrice e con la conduttrice (che per la prima volta dopo l'intervista di Totti ha documentato su Instagram un'uscita pubblica). Niente abiti da sera, maxi spacchi, strascichi e mantelli, la Blasi ha preferito la semplicità abbinando pantaloni neri modello skinny e t-shirt basic a girocollo e con le maniche corte. A fare la differenza sono stati gli accessori, tutti griffati e "a contrasto".

Ilary Blasi al Teatro dell’Opera

Quanto costano scarpe e borsa di Ilary Blasi

La conduttrice romana ha completato il suo outfit total black con un paio di sandali a rete panna di Bottega Veneta, per la precisione il modello pumps Stretch con la punta quadrata, il tacco a spillo e un laccetto annodato intorno alla caviglia. Quanto costano? Sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 790 euro.

Leggi anche Le scarpe griffate di Ilary Blasi

Sandali Bottega Veneta

Gli accessori griffati non sono finiti qui, Ilary ha sfoggiato anche una mini bag di Gucci, la Dionysus in tessuto GG Supreme decorata con l'iconica fibbia a forma di testa di tigre (ispirata al dio greco Dionisio). Il suo prezzo è di 890 euro. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mettendo in risalto le lunghezze. Prima o poi rilascerà qualche dichiarazione sulla questione separazione?