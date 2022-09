La prima uscita in pubblico di Ilary Blasi dopo l’intervista dell’ex marito Francesco Totti Prima uscita in pubblico per Ilary Blasi dopo le pesanti accuse piombategli addosso, lanciate dall’ex marito Francesco Totti: ieri sera la conduttrice ha assistito alla prima di Nuit Romaine all’Opera di Roma.

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi dopo le tagliatelle della nonna, si è regalata uno spettacolo a teatro, all'Opera di Roma. La conduttrice televisiva ieri sera è uscita ed ha regalato la prima apparizione in pubblico ai fan, dopo l'intervista bomba rilasciata da Francesco Totti che l'ha accusata di aver tradito per prima, alla quale ha deciso di non rispondere per tutelare i suoi figli. Ignorate anche le provocazioni di Fabrizio Corona, è uscita con un'amica per la prima dello spettacolo Nuit Romaine. Circondata dai paparazzi, ha ripreso l'interno della struttura e poi alcune scene dello spettacolo con Eleonora Abbagnato condividendo i video tra le sue stories. Intanto il Pupone continua a fare avanti e indietro da casa di Noemi Bocchi: il magazine Chi l'ha paparazzato ancora una volta fuori l'abitazione della nuova compagna mentre esce da una porta secondaria con la figlia Isabel al suo fianco.

Ilary Blasi a teatro per la prima di Nuit Romaine

Ilary Blasi ieri sera ha assistito alla prima assoluta di Nuit Romaine, lo spettacolo di Angelin Preljocaj con la ballerina e coreografa Eleonora Abbagnato, all'Opera di Roma. Tra le sue stories ha condiviso il momento in cui diversi paparazzi le hanno scattato delle foto, poi ha ripreso il palco durante lo spettacolo. Infine il selfie con la ballerina e coreografa e un'amica, Noemi Bonomo. Presente a teatro anche Lorenzo Licitra, ex vincitore di X Factor, che si è scattato una foto con la conduttrice e la Abbagnato.

Il silenzio dopo l'intervista di Totti per proteggere i figli

Ilary Blasi dopo l'intervista dell'ex marito Francesco Totti che l'ha accusata di aver tradito per prima e di aver rubato i suoi orologi dalle cassette di sicurezza, ha risposto attraverso il suo legale, facendo sapere la sua volontà di restare in silenzio sulla vicenda. "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli" ha fatto sapere a La Repubblica. La romana farà valere le sue ragioni soltanto in tribunale, senza esasperare pubblicamente lo scontro, nonostante le forti accuse che le sono piombate addosso.