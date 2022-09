Ilary Blasi torna in palestra dopo le vacanze: come si tiene in forma la conduttrice Ilary Blasi è tornata in palestra dopo aver passato le vacanze in giro per il mondo. Come si tiene in forma? Lo ha mostrato sui social, dove si è immortalata alle prese con un allenamento intenso e acrobatico.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è stata molto particolare per Ilary Blasi: ha segnato la sua separazione da Francesco Totti dopo oltre 10 anni di matrimonio. Per evitare di finire tra le grinfie dei paparazzi si è data alle vacanze in giro per il mondo, dall'Africa alle Dolomiti, fino ad arrivare alla Croazia. Ora, però, per lei è arrivato il momento di tornare alla normalità e, tra aperitivi con gli amici e impegni professionali, si sta godendo la vita cittadina. Questa mattina ha ricominciato gli allenamenti in palestra e non ha esitato a documentare tutto sui social, dove da sempre ama mantenere un contatto diretto con i followers.

L'allenamento di Ilary Blasi

In quanti si sono promessi di ricominciare la palestra alla fine delle vacanze? Ilary Blasi ha rispettato i buoni propositi e la mattina dell'1 settembre l'ha dedicata agli allenamenti. Al motto di "Si ricomincia", si è immortalata alle prese con un workout intenso e acrobatico. Ha cominciato con degli affondi frontali, poi è passata a una verticale sui gomiti, tenendosi in equilibrio con la forza degli addominali, e per finire si è dedicata prima ai pesi, poi allo stretching. Saranno questi i suoi segreti per rimanere in forma?

Ilary Blasi in palestra

Il look da palestra di Ilary Blasi

Sul palco siamo abituati a vederla in tacchi alti e abiti appariscenti ma nella vita quotidiana punta sulla comodità proprio come ogni persona "normale". Non sorprende, dunque, che abbia sfoggiato un comune outfit da palestra durante il primo allenamento post vacanze. Dopo le ciabatte indossate per accompagnare Isabel a scuola, questa volta Ilary si è immortalata con indosso dei pantaloni della tuta total black, un modello al polpaccio e a vita alta, li ha abbinati a un top nude con le spalline sottili e la scollatura generosa. Non sono mancate le sneakers con la suola da running ma, per quanto riguarda i capelli, ha sfidato il caldo tenendoli sciolti.