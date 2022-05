Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi col look effetto nudo: brilla col ricamo di cristalli sull’abito Nella puntata de L’Isola dei Famosi del 30 maggio, Ilary Blasi ha puntato su un look nude: immancabile il dettaglio scintillante.

Ilary Blasi in Balmain indossa scarpe Le Silla

L'avventura dei naufraghi de L'Isola dei Famosi proseguirà più a lungo del previsto. I concorrenti, infatti, resteranno in Honduras un mese in più, rispetto a quanto stabilito all'inizio. La finale del reality, che decreterà il vincitore, si terrà non più lunedì 23 maggio bensì lunedì 27 giugno, ovviamente in prima serata su Canale 5. La decisione arriva sulla scia del successo di questa edizione, la numero 16, la seconda che vede Ilary Blasi al timone. La conduttrice al pubblico piace sempre di più, soprattutto per la spontaneità che ha davanti alle telecamere e la naturalezza che ha nei confronti del pubblico. Impossibile non notare anche il suo inconfondibile stile, puntata dopo puntata. Quest'anno ha scelto di brillare sul palco.

Ilary Blasi, mai banale a L'Isola dei Famosi

Settimana dopo settimana la "padrona di casa" riesce sempre a fare centro coi suoi look. Quest'anno ha scelto di brillare e in ogni puntata sta inserendo dettagli scintillanti negli outfit, sempre audaci e originali, come ha sempre fatto del resto. La conduttrice su questo fronte è sempre riuscita a imporsi, anche nelle esperienze televisive precedenti. L'anno scorso a L'Isola dei Famosi aveva puntato sui dettagli cut out, sulle trasparenze, sui maxi spacchi e la pancia scoperta: decisamente sensuale.

Quest'anno ha optato per qualcosa di più glamour. Dall'esordio in poi sul palco ha sfoggiato cristalli, capi ricoperti di glitter, sandali gioiello (rigorosamente di lusso), paillettes (nella scorsa puntata abbinate al latex) e accessori luminosi: ha anche rilanciato la body chain da portare in vita per enfatizzare gli addominali e la pancia. Non poteva mancare un dettaglio scintillante anche nella puntata del 30 maggio.

Il look nude di Ilary Blasi

Nella puntata del 30 maggio de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha scelto un nude look firmato Balmain. L'abito a maniche lunghe con spalline imbottite è caratterizzato da un'ampia scollatura a V, presenta spacco laterale e ha una silhouette aderente e fasciante. Il dettaglio prezioso è un ricamo di cristalli sul fianco sinistro, che dona al capo un tocco di luminosità e di eleganza in più. Il vestito appartiene a una collezione passata e non è disponibile sul sito ufficiale della Maison.

Risulta esaurito anche sui principali rivenditori online, ma su alcuni il prezzo riportato risulta essere di circa 800 euro (scontato rispetto al prezzo di partenza di 2675 euro). La conduttrice non sa rinunciare alle scarpe col tacco vertiginoso. La scelta stavolta è caduta su una scarpa dal fascino intramontabile: un paio di décolleté nude firmate Le Silla, il brand che la accompagna dall'inizio di questa avventura televisiva, che le sta dando grandi soddisfazioni e in cui sta sperimentando outfit diversi e diversi hair look. Dopo lo chignon è tornata ai capelli (sempre più biondi) lisci, semi raccolti e con due sole ciocche lasciate libere ai lati del viso.

La conduttrice ha intercettato la moda del momento, che ha eletto proprio il nude a must della Primavera/Estate 2022. È il colore più trendy di tutti, presente sulle principali passerelle: è tenue, primaverile, leggero, chic, perfetto sia in full color (come ha fatto la conduttrice) che abbinato a tinte più audaci, magari fluo. Ilary Blasi ha dimostrato ancora una volta di saper intercettare le tendenze personalizzandole e facendole proprie.