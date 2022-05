Ilary Blasi è sempre più bionda: il drastico cambio look prima della nuova puntata de L’isola Ilary Blasi ha cambiato look pochi giorni prima della nuova puntata de L’isola dei famosi. Si è affidata alla parrucchiera di fiducia Alessia Solidani e ha portato una piccola novità nell’acconciatura: addio radici scure, ora la conduttrice è biondissima.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è una delle donne dello spettacolo italiano più amate degli ultimi tempi: sono ormai lontani i tempi in cui era una delle Letterine di Passaparola, ormai è una presentatrice di successo e riesce a “trasformare in oro” tutto ciò che tocca. Attualmente è impegnata con la nuova edizione de L’isola dei famosi, il reality di Canale 5 che conduce ormai da due stagione. Ogni settimana la vediamo sul palco più glamour che mai, spazia tra completi scintillanti e audaci abiti cut-out, distinguendosi sempre per ironia ed esuberanza. Come si prepara alle nuove puntate della trasmissione? Prendendosi cura della sua immagine e a dimostrarlo sono stati alcuni scatti che ha postato di recente sui social.

Ilary Blasi dalla parrucchiera di fiducia

Quale migliore occasione della fine della primavera per cambiare look in modo drastico? Sarà perché vuole prepararsi all’ultimo mese de L’isola o perché semplicemente intende essere pronta per l’arrivo dell’estate, ma la cosa certa è che Ilary Blasi ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia. Si tratta di Alessia Solidani, che ormai da anni cura il suo hair style.

Ilary Blasi dal parrucchiere

Dopo i continui “colpi di testa” con le parrucche risalenti all’esperienza al GF Vip, negli ultimi anni la conduttrice non ha mai stravolto in modo drastico il suo aspetto. Nelle ultime ore, però, ha fatto “tremare” i fan, mostrandosi seduta nel salone di bellezza mentre Riccardo Rota, uno dei collaboratori della Solidani, le ritoccava il colore.

Ilary Blasi con i capelli biondo platino

Ilary Blasi dice addio alle radici scure

Tutti coloro che si aspettavano qualcosa di estremo da Ilary probabilmente rimarranno delusi. Niente tagli netti o colori audaci, la conduttrice è rimasta fedele al biondo, anche se lo ha declinato in una nuance inedita. Ha aggiunto delle sfumature platino alla chioma, tingendo per la prima volta anche gran parte delle radici. Addio effetto bicolor, al momento alle attaccatura i capelli hanno solo qualche ciocca più scura. Alessia Solidani non ha potuto fare a meno di fotografare la sua cliente “famosa” con il nuovo look, scrivendo nella didascalia “blonde power”. Quale colore abbinerà ai capelli biondissimi nella prossima puntata de L’isola?