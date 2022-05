Ilary Blasi in latex e paillettes a L’isola: con stivali, leggings e chignon si trasforma in Eva Kant Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha ancora una volta sorpreso col suo nuovo e audace look. Sebbene abbia puntato sul total black, lo ha declinato in una versione che non poteva passare inosservata: con un abbinamento latex e paillettes.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, venerdì 27 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'isola dei famosi, il reality ambientato in Honduras che proprio la scorsa settimana è stato prolungato fino a giugno. Al di là dei naufraghi che ormai da mesi stanno vivendo sulle spiagge deserte dei Caraibi, la vera protagonista del programma è Ilary Blasi, che puntata dopo puntata riesce sempre a sorprendere con la sua esuberanza. Ieri ha dato il meglio di lei, osando con un look che non poteva passare inosservato. Il motivo? Ha abbinato latex e paillettes e ha aggiunto anche un tocco di pelle: ecco chi ha firmato il top, i pantaloni e gli stivali col tacco a spillo.

Chi ha firmato il look nero di Ilary Blasi

Nelle settimane scorse Ilary Blasi aveva osato con i colori, spaziando tra un completo in pieno stile Barbie Girl e un abito cut-out in blu acceso. Ora ha cambiato registro e ha pensato bene di puntare sul total black, anche se si tratta di una scelta tutt'altro che primaverile. Certo, ha declinato il nero in una versione audace, ma è chiaro che l'outfit nella "vita reale" non è propriamente adatto alle temperature bollenti degli ultimi giorni. La conduttrice ha abbinato un paio di aderentissimi leggings in latex a vita alta, un modello firmato Alice + Olivia da 195 euro, a una casacca scintillante ricoperta di paillettes, con le maniche lunghe, il collo alto e una maxi scollatura sulla schiena.

Ilary Blasi con la maxi scollatura sulla schiena

Ilary Blasi indossa gli stivaletti in latex

Per completare il tutto non poteva mancare un ulteriore tocco di vernice, gli stivaletti con il tacco a spillo. Si tratta del modello Eva firmato Le Silla, che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 665 euro. L'unico dettaglio colorato? Lo smalto rosso fuoco con cui ha decorato le unghie delle mani. Ilary ha poi detto addio ai capelli sciolti e alle onde, preferendo un raccolto bon-ton, portato con due ciuffi lasciati liberi ai lati del viso. In quante farebbero la stessa scelta di stile della Blasi in queste prime giornate caldissime dell'anno? Chissà se nella prossima puntata de L'isola la conduttrice sceglierà qualcosa di più primaverile.