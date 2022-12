Ilary Blasi trendy d’inverno, il maglione si indossa in versione crop Ilary Blasi segue il trend del momento: il maglione si indossa corto.

A cura di Giusy Dente

In tanti si chiedono se Ilary Blasi tornerà presto in tv con un nuovo programma. Per il momento la conduttrice è concentrata su se stessa, sta dedicando tempo ad amici e famiglia, alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo la separazione con Francesco Totti. Mentre lui è felice accanto a Noemi Bocchi, anche lei ha ritrovato l'amore e sta vivendo alla luce del sole la relazione con l'imprenditore tedesco Bastian. Dopo il weekend insieme a Zurigo, sono partiti alla volta di St.Moritz: qui Ilary Blasi ha assistito alla sfilata sulla neve di Giorgio Armani. Ha testimoniato sui social il weekend in montagna, dove era presente anche Michelle Hunziker. Ultimamente la conduttrice è particolarmente attiva sui social: forse questa presenza assidua sui social è un modo per stare più in contatto con fan e follower, che non hanno mai smesso di sostenerla. Con loro ama condividere le sue giornate e i suoi look.

I look invernali di Ilary Blasi

Ilary Blasi è sempre trendy, non solo quando in tv sfoggia i suoi look scintillanti, ma anche nella vita di tutti i giorni. Quasi quotidianamente la conduttrice mostra sui social i suoi look di tendenza, caratterizzati da immancabili accessori griffati: occhiali, borse, scarpe. La sua Maison del cuore è certamente Chanel. La 41enne ama stare al passo con la moda e non le sfuggono i trend più gettonati del momento: i pantaloni coi tagli cut-out sui fianchi, il look in denim d'ispirazione anni Duemila, i cuissardes per affrontare la stagione fredda.

Ilary Blasi segue il trend cropped

A proposito di look autunnali e invernali, i maglioni sono un must del suo guardaroba, ma anche in questo caso la conduttrice non è mai banale. La felpa oversize, in un colore vitaminico ed estivo, si trasforma in un abitino. Viceversa, diventa anche un capo da indossare in versione corta.

in foto: pullover Zara

La tendenza del momento, infatti, è cropped: maglioncini tagliati all'altezza delle costole e pullover mini, da abbinare a gonne a vita bassa o pantaloni a vita alta. Da Chanel a Fendi, diverse Maison li hanno portato in passerella. Quello della Blasi è un caldo maglioncino di lana rosa, con maniche corte a palloncino e collo leggermente rialzato. È il momento di sfidare il freddo lasciando la pelle scoperta, anche d'inverno.