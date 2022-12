Ilary Blasi col look vitaminico: il maglione arancione diventa un mini abito In autunno Ilary Blasi non cede ai colori scuri. Il nuovo look è vitaminico: maglione arancione portato come mini abito abbinato a stivali e borsa di lusso.

A cura di Giusy Dente

Anche nella vita di Ilary Blasi c'è un nuovo amore. La conduttrice questa estate ha annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti, sposato nel 2005. Il calciatore si è rifatto una nuova vita al fianco di Noemi Bocchi e a quanto pare anche la 41enne ha qualcuno vicino. È infatti stata paparazzata a Zurigo, dove ha trascorso un romantico weekend in un hotel di lusso a cinque stelle insieme a un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. Il suo nome è Bastian. Le prime foto di coppia sono state pubblicate dalla rivista Chi. Terminato il fine settimana in dolce compagnia, la conduttrice è ripartita alla volta dell'Italia ed è tornata a Roma dai figli.

I look autunnali di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha uno stile femminile e audace, che la contraddistingue sia in tv che nella vita di tutti i giorni. Basti pensare ai look sfoggiati a L'Isola dei Famosi, il reality che l'ha vista al timone fino a giugno scorso. Tra cristalli e paillettes, sono stati i dettagli scintillanti il filo conduttore di ogni puntata. Sicuramente ama attirare l'attenzione con questi dettagli originali, compresi vistosi gioielli come maxi orecchini e voluminose collane. Immancabili nei suoi outfit sono gli accessori griffati: cinture, scarpe, borse e anche occhiali. Chanel è da sempre la sua Maison del cuore, ma non manca nella sua collezione di lusso anche una preziosa e rarissima Kelly Bag di Hermès (compresa una che costa più di 300 mila euro).

Anche nel quotidiano la 41enne è una donna che cura gli outfit in modo meticoloso, alternando sensualità e comodità: ama i capi aderenti, gli stivali e mixa lo stile glamour a quello più sportivo. Questo autunno l'abbiamo vista coi leggings, ha stupito i fan con una vestaglia ricamata effetto kimono decisamente chic e non le è sfuggito il trend del denim, visto che uno dei capi must di questa stagione è proprio la giacca di jeans.

Ilary Blasi col maxi maglione

Ilary Blasi ultimamente è molto presente sui social: forse ci tiene a far vedere che è pienamente padrona della propria vita, che si sta rimettendo in piedi e che non ha alcuna intenzione di lasciarsi andare. Non vuole passare per la moglie tradita e abbandonata. Ha condiviso con fan e follower alcune istantanee delle sue vacanze, dei viaggi, dei momenti trascorsi assieme ai figli e agli amici, ma ama anche mostrare i suoi acquisti e i suoi outfit più trendy.

I maxi maglioni sono uno dei must del suo guardaroba autunnale e invernale. Ne ha sfoggiato uno arancione in morbida lana, con scollo a V, portan dolo a mo' di vestitino: lo ha abbinato a un paio di collant neri velati e a cuissardes alti fino alla coscia. Queste sono tra le sue scarpe preferite, che alterna ad anfibi e décolleté col tacco a spillo. Immancabile anche il dettaglio di lusso. Si intravede, infatti, una coloratissima pochette di Chanel.

in foto: borsa Chanel

È un modello matelassé in tela multicolor, con tracolla a catena: appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2021-22. È caratterizzata dalla presenza del logo della Mason stampato a grandi lettere. Anche in autunno, Ilary blasi non cede al grigiore e ai colori cupi, ma ama portare luce ed energia nei suoi outfit, rendendoli allegri e vitaminici.