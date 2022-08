Ilary Blasi trendy in spiaggia: al posto del pareo indossa la camicia abbinata al bikini Ilary Blasi sta trascorrendo la prima estate senza Francesco Totti a Sabaudia. Non le è sfuggito il trend del momento: ha usato la camicia come copricostume e l’ha abbinata al bikini.

Ilary Blasi è rientrata dall'Africa, dove si era concessa una vacanza con la sorella e i tre figli. La scelta di lasciare il Paese è stata strategicamente studiata per allontanarsi da gossip e pettegolezzi, all'indomani della notizia che nessuno si aspettava: il matrimonio con Francesco Totti è arrivato al capolinea. Per proteggere soprattutto i figli ha preferito volare alla volta di una meta lontana, così da non essere investiti in pieno dalla bufera mediatica successiva al fatidico annuncio, giunto attraverso un comunicato ufficiale. Ora la 41enne ha fatto ritorno a casa: è la prima estate senza il calciatore e la sta trascorrendo nella villa di Sabaudia.

L'estate social di Ilary Blasi

Ilary Blasi in questo periodo è particolarmente social. Dal safari in Tanzania agli aperitivi in spiaggia con gli amici fino ai look balneari trendy di questi giorni, quotidianamente aggiorna fan e follower sulla sua vita. È la prima estate senza Francesco Totti al suo fianco, ma non vuole abbattersi o dare l'idea di essere una donna in lacrime tuto il giorno, l'inconsolabile moglie tradita che si sente persa senza un uomo accanto. L'estate 2022 è quella della fine, certo, ma anche di un nuovo inizio. Lei vuole ribadire di essere una donna indipendente, di poter uscire da questo periodo buio più forte di prima.

Ilary Blasi in bikini e camicia

No al pareo, sì alla camicia in spiaggia: il capo più trendy di questa estate è proprio la camicia, usata come copri costume. Annodata in vita o portata aperta sul davanti, over o maschile, a righe o a tinta unita (come quella di Victoria dei Maneskin): è perfetta per un look balneare non banale. Il trend del momento non è sfuggito a Ilary Blasi, che difatti quest'anno sta alternando camicia e kimono.

In Africa l'abbiamo vista in total animalier, col due pezzi abbinato alla camicia. E anche a Sabaudia ha riproposto un outfit simile. Stavolta la camicia è a righe celesti e bianche, annodata in vita e aperta davanti, con le maniche arrotolate fin sopra i gomiti. Lo slip tono su tono è un tanga con delle catenine dorate al posto dei classici laccetti sui fianchi. Per completare il look da diva, orecchini a cerchio in oro e occhiali da sole scuri. La regina di Sabaudia è lei!