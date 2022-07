Addio al pareo: il capo più chic per la spiaggia è la camicia over (da indossare sul costume) Dite addio al pareo e ai soliti kaftani da spiaggia, il copricostume più cool per l’estate 2022 è la camicia maschile oppure oversize, da indossare al mare su costumi interi o bikini. Ecco i modelli da avere e gli abbinamenti trendy da provare.

A cura di Marco Casola

Ermanno Scervino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dite definitivamente addio ai pareo da legare in vita o ai classici kaftani da indossare sul costume da bagno: ora il capo più chic in spiaggia è la camicia. Il copricostume must per l'estate 2022 è dunque la camicia oversize da sfoggiare come un mini dress su bikini o costumi interi. Per seguire il trend basta scegliere una camicia maschile o un modello extra large, basta che arrivi a coprire anche le cosce, come un classico mini abito.

La camicia maschile o in versione oversize è diventata un capo must già da qualche stagione. I modelli bianchi sono di gran moda e li abbiamo visti sfilare sulle passerelle dei maggiori stilisti, da Prada a Valentino, passando per Jil Sander e Dior. Comoda, fresca e versatile, la camicia, soprattutto quella bianca, si abbina a tutto ed è perfetta per essere indossata nelle occasioni più disparate: con pantaloni e jeans è perfetta per il giorno o per look da ufficio; se abbinata a gonne a tubo e tacchi alti è adatta anche per outfit da sera e più glamour.

Etro

La camicia in spiaggia come copricostume

La camicia oversize, il capo più chic che ci sia, ora si indossa anche in spiaggia come copricostume. Basta scegliere modelli dalle linee over, da indossare aperti e con le maniche arricciate o chiusi, magari con una cintura a corda per sottolineare il punto vita. Oltre ai modelli classici in total white e con le maniche lunghe, per la spiaggia sono super cool le camicie a maniche corte con spalle scese o anche i modelli bowling, simili alle camicie hawaiane con colletto dai mini rever.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci col costume in stile etnico: il bikini griffato costa più di 600 euro

Ermanno Scervino

Come abbinare la camicia al costume

Per la spiaggia sono banditi il nero e i colori scuri. Al mare sono, dunque, perfette le camicie con stampa e paisley o floreale in nuance accese, da abbinare a costumi interi monocolore, i più cool di questa estate. Scegliete camicie dai colori pastello per abbinarle a due pezzi fantasia, mentre per un look glamour e "sauvage" abbinate costumi total black o metallic a camicie oversize dalla stampa animalier. Le fantasie rigate sono le più chic: abbinate camicie con maxi stripes a bikini in total white o a due pezzi con ghirigori e fantasie a contrasto per creare un originale look mix and match da spiaggia.