Come indossare la camicia bianca: gli abbinamenti di tendenza per la moda Primavera/Estate 2022 La camicia bianca è un classico senza tempo, ideale per costruire mille look diversi: le ispirazioni estive direttamente dalle sfilate Primavera/Estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Miu Miu, Prada, Dior

Maschile e femminile, raffinata e casual, rigorosa e democratica al tempo stesso: la camicia bianca è uno di quei capi che non conosce stagioni né genere, un punto fermo nel carosello delle tendenze. Imprescindibile averne almeno una nell'armadio: con una camicia basic si possono costruire infiniti look, dal power suit alla mise boho per le sere d'estate. La camicia bianca ha attraversato le epoche per la sua infinità versatilità: è il capo che si infila in spiaggia sopra al bikini e che si indossa a un colloquio di lavoro. Da Valentino a Prada, le sfilate la eleggono protagonista della moda Primavera/Estate 2022: guida agli oufit più chic visti in passerella, perfetti per prendere ispirazioni.

Il look collegiale-chic con camicia e minigonna

La camicia bianca è uno di quei capi dove vale la regola d'oro: più è semplice meglio è. Il modello classico con colletto e polsini non passa mai di moda e si porta praticamente con tutto, come comanda Miuccia Prada. Il rigore della camicia bilancia la minigonna da sera, in tessuto satinato o in pelle: un abbinamento da provare per le sere di fine primavera.

Camicia e minigonna Prada

La camicia ricamata si abbina ai jeans

Less is more, oppure: il fascino della semplicità. L'abbinamento più cool e rilassato della bella stagione è con i jeans a vita bassa e i sandali ultra flat. Sono i dettagli, come sempre, a fare la differenza: la camicia trasparente o ricamata si porta semi sbottonata, lasciando il focus sulla vita bassa dei jeans. Al posto delle sneakers provate sandali in cuoio e accessori gold per dare un tocco prezioso anche al look più casual.

Camicia bianca e jeans Valentino

La camicia a maniche corte sotto al minidress

La camicia bianca è una tela bianca su cui costruire i look: in versione estiva e con le maniche corte è un ottimo sostituto della t-shirt. Il modo più originale di indossarla? Sotto un abito corto, nero o colorato, per sdrammatizzarlo: una rivisitazione casual dei look da collegiale.

Camicia e minidress Dior

La camicia oversize indossata sulla gonna longuette

La primavera è sinonimo di leggerezza: il capo fresco per eccellenza è la camicia in lino, meglio se dal fit rilassato e oversize. Vietato "infilarla" nella gonna: il modo più chic di indossarla è lasciata aperta sui pantaloni palazzo o sulla gonna longuette, giocando su contrasti e sovrapposizioni. Ai piedi ankle boots o sandali con il tacco, per bilanciare le lunghezze.