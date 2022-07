Victoria dei Maneskin a Ibiza indossa la camicia come copricostume (senza reggiseno) Victoria De Angelis si rilassa in vacanza a Ibiza con gli amici e lancia il look più sexy dell’estate: camicia sbottonata e slip del costume.

A cura di Beatrice Manca

La coppia dell'estate? Camicia bianca e slip del costume. L'abbinamento sensuale dell'estate per antonomasia è stato rilanciato da Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin e paladina del movimento "Free the nipples". Dopo un anno di concerti la ventiduenne romana si è presa qualche giorno di vacanza a Ibiza con un gruppo di amici: tra un giro in barca e un bagno in topless Victoria si rilassa indossando solo una camicia bianca, il capo must dell'estate da portare sulla pelle nuda.

Victoria De Angelis si rilassa a Ibizia

Capelli bagnati, slip del costume sgambato e camicia stropicciata aperta: l'ultimo look estivo di Victoria De Angelis è la quintessenza della libertà di una giornata al mare. La bassista ha postato alcune foto che riassumono la vacanza con gli amici scherzando: "Temptation Island 2022". Nel carosello di foto spicca uno scatto sul letto che la ritrae in un momento di relax insieme a un'amica. La cosa singolare è che le due ragazze posano con look identici: slip del bikini nero e camicia bianca.

Victoria De Angelis a Ibiza

La camicia bianca è il must have dell'estate

Con il suo stile audace e irriverente, Victoria De Angelis è un simbolo di libertà: non ha paura di mostrare il seno per superare i tabù sui capezzoli e sulla nudità. I suoi look sono sempre in linea con le ultime tendenze: la camicia infatti è il copricostume da avere quest'estate. Si indossa dopo un tuffo, rigorosamente senza reggiseno del bikini, con nonchalance. Se siete in partenza per le vacanze non dimenticate una camicia bianca in valigia: è il passepartout più versatile (e inaspettatamente sexy) dell'estate!