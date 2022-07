Victoria dei Maneskin in reggiseno di pizzo: in estate segue il trend delle collane con la croce Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, non è nuova alle provocazioni e nelle ultime ore lo ha dimostrato ancora una volta. Sui social ha posato in intimo di pizzo, lasciando i fan senza parole con la sua sensualità e col suo stile.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento d'oro della loro carriera, è da quando hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 che hanno cominciato a girare il mondo con le loro hit, diventando vere e proprie rockstar internazionali. Lo scorso weekend hanno tenuto uno spettacolare concerto al Circo Massimo di Roma, la loro città natale, spopolando con dei look scintillanti in bianco e nero. La bassista Victoria De Angelis ha condiviso alcuni momenti del fine settimana "folle" sui social, approfittandone anche per lanciare l'ennesima provocazione ai fan. È tornata a posare in intimo, dando prova di essere anche un'icona di stile con una collana con la croce.

La foto in intimo di Victoria De Angelis

Foto in topless coi capezzoli censurati, selfie con camicie di seta indossate senza reggiseno, nudi integrali con le parti intime coperte solo con del fiori: Victoria dei Maneskin è una provocatrice nata, un'icona libera che non ha alcun problema con la nudità. Non sorprende, dunque, che poche ore dopo il concerto di Roma abbia lasciato ancora una volta i followers senza parole con la sua sensualità. Su Instagram ha postato un primissimo piano realizzato tra le lenzuola: ha i capelli spettinati sul cuscino, lo sguardo rivolto dritto in camera e indosso un reggiseno rosso fuoco, un modello bralette a triangolo dalle trasparenze audaci e iper femminili.

Victoria con i gioielli anni '90

Nella foto in intimo postata su Instagram Victoria ha dimostrato di essere anche "sempre sul pezzo" in fatto di tendenze. Si è ispirata agli anni '90 come richiede la moda del momento e ha seguito la mania delle collane con la maxi croce. Ha scelto una catenina "classica", ovvero in oro e con un pendente decorato con l'iconografia di Gesù, mixando così sacro e profano come ha già fatto in passato. La bassista non ha rinunciato al cerchietto al naso e ha inoltre rivelato il micro tatuaggio impresso nella parte interna del braccio che raffigura un piccolo teschio. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la sua prossima provocazione.