Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin a Ibiza: com’è fatta la loro villa per le vacanze Vacanze a Ibiza per Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin che hanno preso con un gruppo di amici una villa con panorama mozzafiato sull’isola.

A cura di Clara Salzano

Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin in vacanza

Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin sono in vacanza ad Ibiza con un gruppo di amici. Giovani, belli e con tanta voglia di divertirsi, i tre musicisti dei Maneskin stanno trascorrendo alcuni giorni sull'isola più movimentata delle Baleari all'insegna dei giri in barca, cene in giardino e feste in villa. Per il loro soggiorno a Ibiza, Victoria, Ethan e Thomas hanno preso con gli amici un enorme proprietà panoramica sull'isola. Scopriamo com'è fatta la loro villa per le vacanze.

Victoria De Angelis con un’amica a Ibiza

La villa delle vacanze di Victoria, Ethan, Thomas e gli amici a Ibiza è una grande tenuta immersa nel verde da cui si gode di un panorama mozzafiato dell'isola. Le tre pop star sono partite con un gruppo numeroso di compagni di viaggio con cui condividono la villa trascorrendo le vacanze tra tuffi in piscina e cene in terrazza.

Victoria De Angelis con gli amici in piscina a Ibiza

Un grande giardino e una piscina infinita caratterizzano la casa dove soggiornano Victoria, Ethan, Thomas con gli amici. L'interno della villa è ampio e caratterizzato da arredi nei toni chiari con ampi divani bianchi e grandi vetrate a tutta altezza che incorniciano il panorama.

L’interno della villa dei Maneskin a Ibiza

Il fulcro della villa a Ibiza dove i Maneskin, escluso Damiano, stanno trascorrendo le vacanze, è la piscina circondata da spazi verdi. Dalle immagini condivise sui social si vede che il gruppo di amici ama trascorrere molto tempo a bordo piscina e far festa la sera negli spazi interni della casa.

Ethan Torchio in piscina a Ibiza

Oltre ad una particolare piattaforma tonda nella piscina della villa, tra le immagini e i video pubblicate dal gruppo di amici si nota una scenografica opera nei giardini della proprietà. La villa dove soggiornano Victoria, Ethan, Thomas dei Maneskin presenta due gigantesche sculture a forma di mani, con tanto di anelli e bracciali, nel giardino della casa.

Le sculture a forma di mani nel giardino della villa di Ibiza

Non sappiamo dove si trovi sull'isola la villa dove le tre pop star dei Maneskin stanno trascorrendo le vacanze ibizenche né quanto sia costato il loro soggiorno. Probabilmente si tratta di una lussuosa proprietà in affitto che hanno diviso con il gruppo di amici.