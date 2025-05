Il nude look di Bianca Censori in vacanza: a Maiorca con Kanye West indossa il reggiseno a rete

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Nelle ultime settimane si era parlato molto di una presunta rottura tra Kanye West e Bianca Censori, la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi, ma durante il weekend i due sono riusciti a smentire ogni pettegolezzo mostrandosi insieme. Sono volati in Europa, per la precisione sull'isola di Maiorca, e si sono lasciati fotografare fianco a fianco al mercato di Santanyí. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la modella/imprenditrice, che è tornata a sorprendere con uno dei suoi nude look super audaci che lasciano decisamente poco spazio all'immaginazione: ecco cosa ha indossato per il viaggio spagnolo.

Il look vacanziero di Bianca Censori

L'avevamo lasciata mentre "imitava" Kim Kardashian con i capelli lunghi e la frangia, ora ritroviamo Bianca Censori a Palma de Maiorca con il suo primo look vacanziero. Complici le giornate miti e soleggiate spagnole, ha pensato bene di "mettersi a nudo" con un audace outfit total black: ha abbinato un paio di micro shorts sgambatissimi con uno strascico frontale a un crop top a rete. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sotto alla canotta corta e completamente traforata non ha indossato nulla, lasciando così seno e capezzoli in bella vista. Non sono mancate le scarpe eleganti, per la precisione un paio di mules con tacco basso e fiocchetto sulla punta.

Le critiche al reggiseno nudo di Bianca Censori

I video di Bianca Censori con Kanye West a Maiorca sono finiti inevitabilmente sui social, diventando virali in pochi minuti. L'outfit dell'imprenditrice ha scatenato non poche polemiche non solo tra gli utenti del web ma anche tra i presenti, che hanno urlato allo scandalo perché lo hanno definito "irrispettoso" verso le norme culturi locali. Certo, sull'isola delle Baleari il topless in pubblico è permesso fin dal 2020, ma Bianca avrebbe un tantino esagerato, rimanendo col seno nudo in un'area comunemente frequentata anche da bambini e famiglie. Le voci sul divorzio saranno state l'ennesima trovata promozionale messa in scena dalla coppia?