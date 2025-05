Kanye West e Bianca Censori di nuovo insieme, dopo le voci del divorzio i due beccati in Europa

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Kanye West e Bianca Censori si sono riavvicinati, come mostrano le ultime foto che li ritraggono insieme in Europa. Dopo le settimane in cui sembrava che la modella si fosse allontanata definitivamente dal rapper, eccola di nuovo al suo fianco in Spagna, intenti a godersi un po' di relax.

Le foto del viaggio in Spagna dopo le voci di divorzio

I due sono stati beccati al mercato di Santanyi, nell'isola di Maiorca, dove passeggiavano facendosi notare, soprattutto per il look di Bianca Censori, sempre tendente al nudo, che come accaduto in passato la rende oggetto di non poche critiche, soprattutto dopo che le immagini circolano sui social. Si nota, infatti, nei video pubblicati dai presenti, che alcuni passanti assistono sbigottiti al loro passaggio, poiché la modella indossa un top a rete, effetto topless e uno short, piuttosto sgambato. Non troppo lontano da quell'apparizione ai Grammy che aveva fatto ampiamente discutere. Ad ogni modo i due appaiono sereni, camminano tranquilli, aggirandosi tra gli stand del mercatino, allontanando quelle voci di crisi e l'imminente divorzio di cui si era parlato nei mesi scorsi.

Il periodo trascorso lontani

All'inizio del mese scorso, leggendo anche i versi dell'ultima canzone di Kanye West, sembrava proprio che la modella avesse deciso di separarsi dal marito. Nella canzone contenuta nel nuovo album WW3, il rapper parla della moglie Bianca implorandola di tornare e di fare pace, sostenendo che lei sia scappata via. Nel brano non mancano parole, anche piuttosto dure, nei confronti della famiglia di lei che, infatti, non ha mai nascosto di non apprezzare l'atteggiamento adottato dal cantante nei confronti della modella che, a detta loro, sarebbe soggiogata dalla sua presenza e incapace di reagire con decisione contro quello che lui le imporrebbe.