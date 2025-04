“Bianca Censori ha lasciato Kanye West”, il rapper nella nuova canzone conferma la separazione

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Kanye West con un tweet ha reso pubbliche le tracce del suo nuovo album, WW3, e tra queste una si intitola "Bianca". I tabloid americani tra cui E!Online fanno sapere che la canzone rivelerebbe la crisi che il rapper starebbe vivendo con la moglie Bianca Censori. Nel testo implorerebbe la moglie di tornare insieme, si legge.

Cosa scrive Kanye West nel testo della canzone Bianca

E!Online svela che, stando al testo della canzone che Kanye West ha dedicato alla moglie Bianca, contenuta nel nuovo album WW3, la modella lo avrebbe lasciato. Nei versi – pubblicati anche dal sito Genius.com – il rapper implorerebbe la moglie di far pace: "Voglio che torni, che tu torna da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare, Bianca, voglio solo che torni da me", le parole. Nel testo, si legge, lui racconterebbe che la modella è "scappata via, ma prima ha cercato di farmi ricoverare", poi ancora: "Non sono andato in ospedale perché non sono malato, semplicemente non capisco".

Tra i versi anche lo sfogo contro la famiglia della Censori che lo vorrebbero "rinchiuso". E!Online spiega che il motivo per il quale la modella lo avrebbe lasciato si nasconde dietro a un tweet che il rapper ha pubblicato due settimane fa circa, poi cancellato, nel quale parlava di una delusione d'amore: "Quando guardo la lista di chi mi ha tradito, mi rendo conto che facevo parte di una strategia. Ho scambiato la parola amore per opportunità".

"Nessuna apparizione pubblica insieme dopo il red carpet dei Grammy"

Il tabloid americano racconta che dopo l'apparizione tanto discussa dello scorso febbraio durante la quale la modella sfilò quasi totalmente nuda davanti ai paparazzi, i due avrebbero mantenuto un "profilo basso", non mostrandosi insieme in pubblico. Su X, parlando del caso dei Grammy, il rapper disse: "Ho il dominio su mia moglie, non le faccio mai fare nulla che non vuole, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione".