Kanye West su Kim Kardashian: "Pentito di aver avuto figli con lei, è una donna bianca che controlla ragazzini neri" Nel corso di un'intervista con il podcaster DJ Akademiks, Kanye West ha parlato della relazione con la sua ex moglie Kim Kardashian. Il rapper si è pentito di aver avuto figli con lei: "Questa donna bianca e la sua famiglia bianca hanno il controllo di questi ragazzi neri molto influenti che sono per metà figli di Ye".

A cura di Sara Leombruno

Kanye West continua a far parlare di sé e stavolta l'ha fatto a causa di alcune rivelazioni scioccanti su Kim Kardashian, rilasciate nel corso di un'intervista con il podcaster DJ Akademiks. Il produttore ha parlato del suo matrimonio con la showgirl e influencer, dal quale sono nati due figli, North e Saint. I due hanno anche avuto altri due figli, Chicago e Psalm, avuti entrambi da madre surrogata. West, nel corso della conversazione, si è detto pentito di aver avuto una famiglia con la sua ex moglie: "Questa donna bianca e la sua famiglia bianca hanno il controllo di questi ragazzi neri molto influenti che sono per metà figli di Ye".

Le parole di Kanye West su Kim Kardashian

La puntata è stata caricata su Youtube domenica 30 marzo e ha subito fatto discutere a causa delle gravi affermazioni di West. Il rapper 47enne si è detto pentito di aver formato una famiglia con Kim Kardashian: "È stato un mio errore – ha raccontato – Dopo due mesi che stavamo insieme, già non volevo avere dei figli con questa persona, ma evidentemente questo non era il disegno di Dio". "Non ho la titolarità del nome e dell'immagine, o almeno non al 50-50, dei miei figli", ha continuato, riferendosi alla battaglia legale per l'affidamento dei quattro figli nati dal matrimonio con la modella e influencer. "Che custodia congiunta è questa?".

West e Kardashian sono stati sposati per sei anni dal 2014 al 2021 e sono genitori di quattro bambini: North, 11, Saint, 9, Chicago, 7, e Psalm, 5. Secondo Ye, i suoi bambini sono delle celebrità "e io non ho voce in capitolo. Questa donna bianca e la sua famiglia bianca hanno il controllo di questi ragazzi neri molto influenti che sono per metà figli di Ye". Le dichiarazioni sono state probabilmente in reazione all'annuncio di una collaborazione musicale pianificata tra sua figlia North e il rapper Playboi Carti, a cui West si oppone.