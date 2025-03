Lo youtuber Nick Yardy dice che la fidanzata e la suocera sono incinte di lui, poi la verità sulla relazione

video suggerito

Per via del suo lavoro da youtuber e content creator Nick Yardy è abituato a far parlare di sé, ma mai come stavolta. Dopo aver postato uno scatto insieme alla sua fidanzata Jade e la madre di lei, Dani, entrambe in dolce attesa, ha spiegato di avere una relazione a tre insieme alle due donne. Il fatto che siano madre e figlia non è un problema: "Non ci nascondiamo, siamo felici così".

L'annuncio della gravidanza e le polemiche

Il post, condiviso su Instagram e TikTok, ha attirato l’attenzione di migliaia di utenti: “Io e mia madre daremo alla luce due bambini a distanza di due settimane, figli dello stesso uomo”, ha spiegato Jade, fidanzata di Yardy, in un video. Successivamente, però, lo youtuber ha chiarito la situazione: la gravidanza era falsa, una trovata studiata per far parlare di sé. Tuttavia, la relazione tra lui, la sua fidanzata e sua suocera è reale.

Lo YouTuber ha raccontato di aver iniziato a frequentare Jade prima di conoscere sua madre. Quando la coppia ha attraversato una crisi, hanno chiesto aiuto proprio alla suocera, che lavora come mental coach. Il consiglio di quest’ultima è stato quello di aprire la relazione a una nuova persona. Quando lo youtuber ha proposto di coinvolgere proprio lei, la sua fidanzata ha accettato.

La relazione a tre seguirebbe regole precise: “Ci alterniamo negli appuntamenti e nei rapporti intimi”, ha spiegato Yardy. In risposta a chi crede che si tratti di una messa in scena per far ottenere iscrizioni su OnlyFans a Jade e Dani, entrambe attive sulla piattaforma: “Non ci nascondiamo, siamo felici così”. Yardy, in futuro, vorrebbe diventare padre: “Non è successo ora, ma potrebbe accadere”.