La Tiktoker Gaia Bianchi è diventata mamma: è nata la prima figlia con il rapper Tony Boy Gaia Bianchi, una delle Tiktoker più conosciute dalla Gen Z, ha annunciato la nascita della prima figlia con il rapper Tony Boy. Insieme da circa un anno, svelarono la gravidanza con un video su YouTube: nelle ultime ore hanno condiviso le prime foto insieme alla neonata, Arya.

A cura di Gaia Martino

Gaia Bianchi e Tony Boy sono diventati genitori. La Tiktoker classe 2004, una delle più seguite dalla Generazione Z, ha annunciato con un post su Instagram la nascita della sua prima figlia con il rapper Tony Boy, di nome Arya. 21 anni, di Novate Milanese, è una delle content creator più affermate sui social network: fidanzata con Tony Boy da circa un anno, lo scorso ottobre annunciò la gravidanza.

L'annuncio di Gaia Bianchi e Tony Boy genitori

Arya è il nome della prima figlia di Gaia Bianchi e Tony Boy: lo hanno scritto i neo genitori nel post di coppia condiviso un'ora fa per annunciare la nascita della loro bambina. A corredo di una serie foto che li ritraggono insieme alla neonata hanno condiviso con i fan la loro gioia.

L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso ottobre: su TikTok la creator aveva aggiornato mese dopo mese i suoi fan mostrando l'evoluzione del suo pancino e questa mattina il primo indizio sulla nascita con una story contenente l'emoticon di un pulcino e un fiocco rosa.

La storia d'amore con Tony Boy e l'annuncio della gravidanza

Gaia Bianchi lo scorso ottobre, con un video caricato su Youtube, raccontò ai suoi fan il nuovo capitolo della sua vita che stava per aprirsi. La 21enne rivelò di essersi spaventata davanti al test di gravidanza positivo: "Il mio stile di vita era sempre stato altalenante, mi è crollato il mondo addosso" dichiarò, ma con il passare dei mesi ha trovato la sua serenità accettando l'emozionante cambiamento. La creator iniziò a frequentare Tony Boy, rapper 25enne, nell'ottobre del 2023, solo a febbraio 2024 iniziarono una relazione seria. Pochi mesi fa, pubblicando le foto del gender reveal party organizzato per conoscere il sesso della loro prima figlia insieme, Gaia Bianchi ha dedicato queste parole al compagno: "Amo la mia vita e tutto ciò che ci riserverà il futuro. Non vediamo l’ora di conoscerti piccola peste".