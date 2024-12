video suggerito

Chi è Tony Boy, il rapper che ha conquistato Spotify con Going Hard 3 e la relazione con Gaia Bianchi Nato a Padova nel 1999, Tony Boy, nome d’arte di Antonio Hueber, è uno dei rapper più innovativi nella scena rap italiana, con Going Hard 3 che piazza 9 brani nella Top 50 Italia su Spotify. Ecco chi è il rapper. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Boy, via Comunicato Stampa

L'uscita di Going Hard 3 rappresenta una nuova sfida per Tony Boy, nome d'arte del rapper Antonio Hueber, originario di Padova, classe 1999. Non solo per dare seguito agli ultimi anni, in cui il suo nome è segnato tra i protagonisti della Nuova Scena italiana: ma anche perché il suo ultimo progetto sta sfidando, in una dimensione numerica, uno dei grandi successi nazional-popolari. Stiamo parlando di Hello World, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari: i due progetti si stanno contendendo già dal giorno della loro pubblicazione, lo scorso 6 dicembre, la classifica Top 50 Italia di Spotify. Infatti, se nelle prime 24 ore, Going Hard 3 aveva conquistato la vetta della classifica con Perdono, in collaborazione con Shiva, aveva sorpreso ancora di più gli oltre 6 milioni di stream e i 19 brani su 20 in Top 50 Italia. Un'onda che si sta stabilizzando, ma che continua a proporre, in questo momento, 9 singoli presenti in classifica. Il più alto è ancora Perdono alla 10° posizione. Ma andiamo a scoprire chi è Tony Boy.

Chi è Tony Boy, il vero nome del rapper e il rapporto con la famiglia

Tony Boy, nome d'arte di Antonio Hueber è un rapper classe 1999 nato a Padova, da madre originaria della Repubblica Ceca e padre italiano. Come riportato nell'intervista a Cosmopolitan, Tony Boy si è avvicinato da giovanissimo alla musica: "Da quando sono bambino, faccio rap da sempre. Sono cresciuto a Padova, un contesto molto provinciale. Ho avuto un’infanzia normale, poi ho conosciuto Leo, il mio produttore, abbiamo iniziato a fare musica insieme, e lì è cambiato tutto. Ho sempre avuto una grande voglia di emergere, intesa come voglia di esprimere un messaggio magari in modo più forte di tanti altri miei coetanei. Il rap è sempre stato il mio modo di esprimermi, una vocazione. Mi è sempre piaciuta la musica, gli strumenti, poi ho deciso di usare la voce e il rap era il modo migliore per dire quello che pensavo". Nella stessa intervista rivela che la musica è stata sempre presente sin da piccolo a casa sua: "C’è sempre stata musica attorno a me, mi sono ritrovato a contatto con l’hip hop, dovevo dire qualcosa, con il rap cerco di trovare salvezza. Mio padre non ascolta tutto, mia madre è fan".

Le canzoni di Tony Boy e il successo del suo ultimo album

Ormai il cappello della Nuova Scuola Italiana potrebbe cominciare a stare un po' stretto a Tony Boy: l'artista ha infatti cominciato a pubblicare musica dal 2018, contando oggi 5 album, di cui i tre episodi di Going Hard, oltre a Umile e Nostalgia Export. La sua evoluzione musicale, che sempre più si sta definendo nel filone più dark della trap, con riferimenti a Future e Young Thug, lo pone adesso anche tra gli artisti più versatili della scena rap italiana. Lo suggeriscono i numeri di Spotify, con quasi 2,8 milioni di ascoltatori mensili e tracce da oltre 30 milioni di stream, come Sintetico con Artie 5ive. Ha collaborato anche in uno dei progetti di maggior successo del 2024, Vera Baddie di Anna, mentre le certificazioni sono aumentate drasticamente negli ultimi anni: basti pensare al platino dell'album Umile, ma anche Sintetico e i dischi d'oro di Dem, Nostalgia (Export), Dentro La Mia Testa, Leanin' e Fortuna.

Tony Boy ha anche collaborato con Capo Plaza e Ava in Moon, come in Rock n' Roll del producer romano Sick Luke. Dopo aver suonato a vari festival, come al Marrageddon, ma anche al Red Valley Fest di Olbia e all'Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits Live 2024, è apparso anche ai Tim Music Awards, dove ha festeggiato il disco d'oro di Nostalgia (Export). Il prossimo 18 gennaio arriverà anche con il Going Hard Live Tour, che comincerà dal Fabrique di Milano, attraversando le più grandi città italiane: da Firenze a Torino, passando per Brescia, Bologna, Roman, Napoli, Molfetta e Padova.

La vita privata, Tony Boy è fidanzato con Gaia Bianchi

Tra gli aspetti più chiari della sua comunicazione sui social, oltre alla musica, c'è anche la sua relazione con la content creator Gaia Bianchi, in passato vicina al mondo della musica con l'episodio VVS. Come racconta Webboh, la relazione tra i due sembra aver raggiunto ormai un punto importante: diventeranno nei prossimi mesi genitori di una bambina, come rivelato in un post su Instagram. In un'intervista con Il Rosso su Twitch, proprio Gaia Bianchi avrebbe sottolineato che dopo il primo incontro a ottobre scorso, i due avrebbero ufficializzato la relazione con un viaggio a Bali lo scorso maggio.