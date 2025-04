Tredici Pietro: “Mi facevo del male usando sostanze, a mio padre Gianni Morandi non ho voluto dirlo”

video suggerito

Tredici Pietro è tornato nel mondo della musica. Pietro Morandi, figlio del noto cantautore Gianni Morandi, pubblicherà il suo nuovo album Non guardare giù il prossimo 4 aprile, a distanza di 3 anni dall'ultimo. Sono tredici (un numero non casuale) i brani contenuti all'interno, che raccontano di un momento difficile della sua vita, tra "comportamenti autolesionistici e uso di sostanze".

"Mi facevo del male usando sostanze"

Il nuovo album di Tredici Pietro racconta un momento difficile della sua vita, quello in cui ha fatto uso di sostanze e ha avuto comportamenti autolesionistici. "Non la cocaina, che in realtà non mi ha mai attratto, anche se la cito nel pezzo. E neppure le droghe in generale", ha precisato il cantante, aggiungendo che si è trattato di un "mischione" di psicofarmaci e medicinali. Il 28enne ha poi spiegato cosa ha causato quel periodo:

Mi ero trasferito da Bologna a Milano. Non solo per lavoro, ma anche per vivere insieme alla mia ex ragazza. È andato tutto male, però. La relazione è finita. E a Milano mi sono perso. Lo dico anche in Morire. Lì bisogna essere fighi a tutti i costi, seguire le mode, farsi vedere sempre. Banalmente, non ci si può prendere un anno di tempo per fare un disco. Sono andato in tilt e ho cominciato ad avere comportamenti autolesionistici, mi facevo del male usando sostanze.

Il cantante è poi riuscito ad uscirne quando, ricoverato per un problema di salute, ha "fatto i conti come me stesso" ed è "andato in analisi".

Il rapporto con i genitori Anna Dan e Gianni Morandi

In quel periodo difficile della sua vita, Tredici Pietro ha voluto tenere lontani i suoi genitori, Gianni Morandi e Anna Dan: "Non li ho inclusi, ho preferito non lasciare a loro questa responsabilità. Vorrei non parlarne più". Poi sul cantante ha ammesso: "Il fatto di avere lui come padre è una fortuna, ma al tempo stesso rappresenta una grossa ombra dalla quale è difficile uscire. È dappertutto. Quando sono andato in analisi ho parlato tanto della mia famiglia, ma non so se abbia avuto a che fare con la crisi".