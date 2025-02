video suggerito

La star di OnlyFans Lily Phillips è incinta: "A letto con 100 uomini, qualcuno ha perso il preservativo" Lily Phillips ha rivelato di essere incinta. La star di OnlyFans ha condiviso su Instagram una foto di sé con il pancino in bella vista. Lo scorso ottobre, come lei stessa ha raccontato, ha "sco*ato con un centinaio di ragazzi" e "qualche stron*o ha perso il preservativo dentro di me".

A cura di Gaia Martino

La modella di OnlyFans, Lily Phillips, ha annunciato con un post su Instagram di essere incinta. La 23enne fece parlare di sé lo scorso dicembre quando allo youtuber Josh Pieters raccontò di essere stata a letto con più uomini nello stesso giorno per creare contenuti per il suo canale a pagamento. Nelle ultime ore sul suo profilo social ha rivelato: "Il segreto è svelato". A corredo una foto col pancione e due test di gravidanza. Ospite di un podcast ha poi rivelato: "Ho trovato un preservativo nella mia vagina, era lì da un paio di giorni".

La gravidanza di Lily Phillips

Lily Phillips ha annunciato di essere incinta. Con alcuni post su Instagram ha mostrato diverse foto di sé con il pancino in bella vista a corredo di due test di gravidanza. "Il segreto è stato svelato" ha scritto nella didascalia mostrando poi i risultati dei test. Dopo che molti dei suoi followers si sono chiesti se sia reale la gravidanza, poche ore fa la star di OnlyFans ha condiviso la sua ospitata in un podcast nel quale racconta come, con ogni probabilità, potrebbe essere rimasta incinta.

Il racconto di Lily Phillips

Ospite di un podcast, Lily Phillips ha raccontato che tempo fa trovò un preservativo nella sua vagina e ciò accadde alcuni giorni dopo il tour de force fatto per realizzare contenuti per il suo canale. La star di OnlyFans allo youtuber Josh Pieters, si legge su People, nel documentario I Slept With 100 Men in One Day, raccontò di essere stata a letto con 100 uomini in un giorno lo scorso ottobre per creare contenuti per il suo canale a pagamento. Nel nuovo video condiviso 3 ore fa su Instagram racconta: "Ho trovato un preservativo nella mia fi*a un paio di giorni dopo (il rapporto sessuale, ndr). Questo è successo dopo aver sco*ato con un centinaio di ragazzi, qualche stron*o deve aver perso il preservativo dentro di me".