Valentina Cabassi incinta: "Non voglio smagliature. Mi dispiace che qualcuno si offende per questo" Valentina Cabassi, in attesa della sua prima figlia da Ernia, ha raccontato sui social di essere stata criticata per una frase pronunciata in uno dei suoi vlog in cui parla della gravidanza: "Sono stata spontanea, ma qualcuno ha voluto fraintendere".

Lo scorso febbraio Ernia e Valentina Cabassi hanno annunciato di essere in attesa della loro prima figlia. Da quel momento, la modella e futura mamma ha spesso condiviso video in cui aggiorna i follower sulla gravidanza e sui cambiamenti del suo corpo. In un filmato recente, però, ha raccontato di aver ricevuto diversi attacchi per una frase pronunciata durante uno dei suoi vlog.

Valentina Cabassi: "Non volevo offendere nessuno con la frase sulle smagliature"

Da quando Valentina Cabassi ha annunciato che a luglio nascerà la sua prima figlia, sul suo profilo sono comparsi diversi video in cui racconta come passa le sue giornate, dagli allenamenti più leggeri, fino all'applicazione di un olio corpo. In uno dei suoi vlog, infatti, ha chiarito: "Le smagliature non le vogliamo". È stata proprio questa frase a scatenare diversi attacchi contro di lei:

L'altro giorno ho osato dire che per prevenire le smagliature mi metto l'olio sulla pancia: tragedia. Non voglio che questo sia un tiktok polemico o lamentarmi, ma vi giuro che si fa fatica a dire qualsiasi cosa ormai. A me spiace se qualcuno si è sentito offeso dalla frase: Io non voglio le smagliature. Non avevo nessuna intenzione di discriminare o parlare male di chi le ha, so che sono naturali.

Cabassi, poi, ha fatto sapere che, dovendo lavorare con il proprio fisico e aspetto, ci tiene alla cura della corpo: "Vorrei cercare di prevenirle. Se mi dovessero spuntare dopo il parto, pace, non succede nulla".

Valentina Cabassi: "È difficile parlare di tutto, c'è sempre chi fraintende"

Tra i tanti commenti ricevuti, anche uno in cui le veniva consigliato "di non rimanere incinta" se non vuole le smagliature. "Mi sembra che sia difficile parlare di tutto, ci sono sempre persone che fraintendono o che ti vogliono far passare per quella che non ci sei. Ci rimango male, non voglio parlare o pensare male di nessuno – ha concluso – È stata una cosa che ho detto anche per dare un consiglio alle ragazze che sono in attesa come me. Sono stata super spontanea, ma qualcuno ha voluto male interpretare".