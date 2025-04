video suggerito

Bianca Censori e Kanye West di nuovo vicini: il rapper allontana le voci di crisi con una foto sui social Kanye West avrebbe allontanato le voci di crisi con la moglie Bianca Censori, da lui confermate nella canzone “Bianca”, con una foto di coppia. Scrive il Daily che lei gli starebbe vicino in questo momento particolare, dopo la confessione del rapper sulla storia di suo cugino. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il profilo X di Kanye West è al centro della cronaca rosa e non solo. Il celebre rapper lo scorso 21 aprile ha condiviso un tweet di presentazione del suo nuovo brano, Cousins, contenuto nel nuovo album, nel quale parla con strofe piuttosto crude di suo cugino, ora in carcere condannato all'ergastolo per omicidio di una donna incinta, e con il quale ha avuto un rapporto orale all'età di 14 anni. Tra i messaggi di supporto arrivati per lui quelli del collega rapper Ferg, e anche della moglie, Bianca Censori, con il quale sembrerebbe aver chiarito. A inizio aprile Kanye West aveva confermato le voci di separazione dalla modella nella nuova canzone a lei dedicata. Nelle ultime ore, però, ha condiviso su X una foto di coppia che allontanerebbe la crisi.

La nuova foto di Kanye West e Bianca Censori

Dopo la confessione su suo cugino, Kanye West avrebbe trovato il supporto della moglie Bianca Censori, fa sapere il DailyMail. L'indiscrezione trova conferma nella foto condivisa nelle ultime ore dal rapper sul suo profilo X in cui si mostra accanto alla moglie. "Foto in forma" ha scritto nella didascalia. Il tweet confermerebbe anche il ritorno di fiamma dopo la crisi da lui annunciata nel brano Bianca.

Cosa aveva scritto Kanye West nella canzone "Bianca"

Nel nuovo album WW3 Kanye West ha inserito una canzone dal titolo Bianca nel quale parla dell'amore con la moglie e conferma le voci di separazione circolate negli ultimi mesi. Nei versi – pubblicati anche dal sito Genius.com – il rapper implora la moglie di far pace: "Voglio che torni, che tu torna da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare, Bianca, voglio solo che torni da me", le parole. Nel testo, si legge, lui racconterebbe che la modella è "scappata via, ma prima ha cercato di farmi ricoverare", poi ancora: "Non sono andato in ospedale perché non sono malato, semplicemente non capisco".