Kanye West smascherato dal cugino Jeffree Star, il beauty guru conferma la loro relazione: "Il rumor era vero" Nel 2021, i due cugini Kanye West e Jeffree Star furono accusati di aver avuto una relazione sentimentale che, scoperta da Kim Kasdashian, l'avrebbe spinta a chiedere il divorzio dal rapper. Poche ore fa, il beauty guru americano è tornato sull'argomento, confermando quanto era stato detto anni fa.

A cura di Sara Leombruno

Nel 2021, Kanye West e Jeffree Star finirono al centro di un rumor che dilagò in ogni parte del web: i due, che sono cugini, furono accusati di aver avuto una relazione sentimentale, che sarebbe stata scoperta da Kim Kardashian, allora moglie del producer. Proprio per questo, la showgirl gli avrebbe chiesto il divorzio. Al tempo, Star pubblicò un video su Youtube, che ad oggi ha collezionato più di 10 milioni di visualizzazioni, in cui smentì di fatto ogni suo coinvolgimento. Qualche ora fa, però, in risposta a un post provocatorio su X pubblicato da West, lo youtuber e make-up artist è tornato sull'argomento, confermando ciò che era stato detto.

Le parole di Jeffree Star su Kanye West

Gli osservatori più attenti su X, avranno notato che da qualche ora nei top trends del social di Elon Musk c'è "Kanye". Il motivo è un post pubblicato qualche ora fa da Jeffree Star, in cui di fatto conferma il rumor che circolò anni fa sulla relazione tra lui e Kanye West: "Fanc*lo, il rumor era vero". Il tweet, che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti, arriva in risposta a un post controverso di YE sullo stesso social, in cui condivide un estratto del suo nuovo brano "Cousins": "Mio cugino che è in carcere a vita per aver ucciso una donna incinta", le parole. Il rapper ha poi continuato a raccontare in dettaglio le accuse di una relazione incestuosa con il cugino, con il quale "guardava riviste porno" quando erano entrambi bambini.

Cosa disse anni fa lo youtuber sulla loro relazione

Nel 2021, la notizia della presunta relazione tra West e Star fece il giro del mondo, tanto che Jeffree decise di rompere il silenzio e di fare chiarezza sull'accaduto. In un video sui social, il beauty guru spiegò: "Mi sono svegliato stamani e il mio telefono esplodeva. Mi sono detto: che scandalo sarà successo? Poi leggo: sembra che Jeffree Star sia stato con Kanye West ed è per questo che stanno per divorziare lui e la moglie. Mi sono chiesto: ma come sono arrivati a dire queste cavolate? Ho visto che ero addirittura in trend topic su Twitter per questa assurdità. Poi ho scoperto che una tizia di TikTok aveva fatto un video diventato virale in cui diceva che Kanye West aveva tradito Kim con un famoso beauty guru".

Il makeup artist, quindi, smentì tutto: "Vorrei chiarire che non ho mai frequentato Kanye e questa storia è falsa e assurda. Poi hanno tirato fuori una mia vecchia canzone del 2008 in cui menziono Kanye. Ma era una roba alla Eminem, ho fatto il nome di 50 star e ho detto delle cavolate".