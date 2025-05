Kanye West abbandona l’intervista con Piers Morgan, il giornalista: “Piccolo vigliacco piagnucoloso”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Imprevisto durante l'intervista di Piers Morgan a Kanye West. A scatenare la reazione del rapper, che si era presentato al programma in compagnia del suo amico Sneako, una frase del giornalista sulla sua carriera apparentemente in declino, che l'ha spinto ad abbandonare il collegamento dopo appena tre minuti.

Cosa è successo durante l'intervista di Piers Morgan a Kanye West

Piers Morgan, giornalista e noto conduttore di “Uncensored”, aveva organizzato un'intervista lo scorso 6 maggio con Kanye West. L'incontro, però, è durato pochissimo. Il rapper era parso indispettito fin dalle battute iniziali, quando il conduttore lo aveva chiamato “Ye West”. Quest'ultimo ha precisato di aver abbandonato il nome West per lasciarsi alle spalle quello che definisce il suo “nome da schiavo”. Successivamente, Morgan gli ha chiesto come se la passasse in questo momento e lui ha risposto indicando l’oceano al largo di Maiorca, località dalla quale era collegato: “Vedi quel panorama. Giudicami dal panorama”.

Il giornalista, a quel punto, gli ha fatto notare che la sua condizione apparisse in contrasto con il modo in cui si presenta sui social media, dove è diventato noto per i post antisemiti, razzisti e spesso rivolti in modo offensivo alla sua ex moglie Kim Kardashian. La risposta del rapper è stata immediata: “Non sono d’accordo, non è in contrasto. Sono così tante le persone e gli artisti che si sentono in dovere di dire o giudicare chi sono veramente. Devo anche affrontare la mia guerra con gli attacchi delle banche. Eppure sono ancora qui, questa è la vittoria”.

A far scattare West, tuttavia, è stato un errore nel conteggio dei suoi followers su X. Morgan ne aveva indicati 32 milioni, quando il numero esatto superava i 33,3 milioni. “Non mi toglierai un centimetro dal ca**o, amico. Sono un dono, amico. Perché tutti voi dei media vi comportate come se non aveste mai suonato le mie canzoni ai vostri matrimoni, alle vostre lauree, ai funerali o alla nascita di vostro figlio?”. Dopodiché, si è alzato ed è andato via.

La replica del conduttore

Sui social, il conduttore è tornato sull'argomento, definendo il suo ospite come “un piccolo vigliacco piagnucoloso. Si è lasciato andare a una grande scenata teatrale. Ci stava facendo perdere tempo e denaro e la mia pazienza stava per esaurirsi. Ho parlato con lui per circa tre minuti", ha detto. Prima di ripercorrere a mo' di racconto ancora una volta quanto successo.