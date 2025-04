video suggerito

Aldo Palmieri in lacrime conferma la rottura da Alessia Cammarota: “Ho lasciato casa, la colpa non è di nessuno” In una lunga diretta Instagram, Aldo Palmieri ha rotto il silenzio e confermato la rottura da Alessia Cammarota dopo le indiscrezioni sul loro conto. L’ex tronista di Uomini e Donne, in lacrime, ha spiegato: “Non andavamo più d’accordo, la colpa non è di nessuno. Sono andato via di casa, ci abbiamo provato in tutti i modi”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

462 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aldo Palmieri ha confermato la rottura da Alessia Cammarota. Dopo diverse indiscrezioni sul loro conto, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sulla fine della sua storia d'amore. In una lunga diretta Instagram, in cui è scoppiato a piangere, ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della relazione. I due sono usciti insieme dal programma di Maria De Filippi nel 2014 e sono genitori di tre figli, Leonardo, Niccolò e Mattia.

Aldo Palmieri e i motivi della rottura da Alessia Cammarota

In una lunga diretta Instagram nel giorno di Pasqua, Aldo Palmieri ha confermato la rottura da Alessia Cammarota e spiegato cosa è successo tra loro."Abbiamo vissuto anni fantastici, dove ci siamo dati tutto ed abbiamo fatto 3 creature fantastiche. Sono orgoglioso di quello che ho costruito insieme a lei. Lʼultimo anno è stato difficile, fatto di continue liti e discussioni e la colpa non è di nessuno", ha raccontato l'ex tronista, precisando come la fine della relazione sia arrivata dopo un periodo di difficoltà. Entrambi hanno provato in tutti i modi a salvaguardare il rapporto: "Abbiamo anche fatto terapia di coppia, ci abbiamo provato in tutti i modi. Come dice qualcuno, ora io sono il cattivo in una storia raccontata male. Non sapete quanto mi pesa non passare la Pasqua con loro".

Palmieri ha poi spiegato di combattere da tempo contro ‘l'etichetta' del traditore, ammettendo di aver tradito la compagna 8 anni fa ma la presenza di terze persone non è il motivo della rottura:

Sono 8 anni che combatto contro questa etichetta per aver sbagliato una volta 8 anni fa. E oggi quando si sa che io ed Alessia ci siamo separati si va a pensare subito che io lʼabbia tradita. Io so da dove viene questa storia, da una cena alla quale nè io nè Alessia eravamo presenti. Per questo dico che la popolarità ha ucciso il nostro rapporto. Noi già eravamo in crisi, questa cosa ci ha messo proprio una pietra tombale sopra.

L'ex tronista ha infine ribadito di aver "cercato di salvare il salvabile", precisando come la colpa non sia né sua né di Alessia e che i figli siano al primo posto. Poi ha aggiunto: "Il vero motivo è che non andavamo più d'accordo, io deciso di andare via di casa e non sapete quanto mi costa non dormire con i miei figli. Sto cercando solo di essere un buon padre, ma con queste cose che escono fuori rischiate solo di rovinare un padre agli occhi dei suoi figli".

Le indiscrezioni sulla fine della loro storia

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne nel 2014 e da allora sono sempre stati una coppia. Dal loro amore sono nati tre figli, Leonardo, Niccolò e Mattia. Nell'ultimo anno i due hanno attraversato un momento di difficoltà nel loro rapporto, come aveva ammesso a Verisssimo l'ex corteggiatrice. Di recente, l'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva lanciato sui social la notizia della loro rottura, parlando di un "nuovo tradimento" da parte di lui e di lei "distrutta" per non essere riuscita a ricucire il rapporto. Negli ultimi mesi avevano spesso di seguirsi sui social e apparivano sempre più di rado tutti e cinque insieme.